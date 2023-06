Fabio Ricci attacca Marco Mazzoli, lite all’Isola dei Famosi/ “Non guarda in faccia a nessuno”

Isola dei Famosi 2023, Fabio Ricci contro Marco Mazzoli

All’Isola dei Famosi 2023 sono sempre più frequenti gli screzi tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Quelle che il conduttore radiofonico considera come sue battute, la voce dei Jalisse invece le giudica come veri e propri insulti e, per questo motivo, i due hanno faticato a trovare un punto d’incontro. Una nuova lite si accende in diretta, questa sera, con il cantante che attacca nuovamente il compagno di viaggio: “L’ho detto: Marco è una brava persona, ma quando entra nello show e fa il suo personaggio, non guarda in faccia a nessuno“.

Inoltre, ritiene che ci sia una strategia di base per dividerlo da sua moglie Alessandra Drusian, mentre nega che ci sia stata un’esclusione della coppia da parte del restante gruppo: “Lui l’ha detto: ‘Noi dobbiamo dividerli‘. Io non sono diviso dal gruppo, ma quando sono in nomination cerco di avere più contatto con Alessandra, ma non mi sento escluso“.

Marco Mazzoli: “Non è vero che ci sono strategie per farlo fuori“

Marco Mazzoli, sul fronte opposto, nega che ci sia strategia nelle sue azioni e soprattutto che i Jalisse siano stati isolati all’Isola dei Famosi 2023: “Questa roba è stata costruita. Io e lui ci siamo chiariti, è tirata con le pinze perché non abbiamo discusso. L’altro giorno si è svegliato dicendomi che non voleva uscire, io gli dissi come fare a vedere che lui è parte del gruppo. Noi li abbiamo sempre visti come parte del gruppo, poi è normale che marito e moglie cerchino di stare un po’ da soli“.

Fabio Ricci vede però nel gruppo una corazzata capitanata da Marco Mazzoli: “Io mi sono dedicato molto a fare delle cose, ma quando voi vi muovete si muove un’armata. Non è che non mi state escludendo, ma mi dedico alla comunità, come ho sempre fatto“. Il conduttore radio ribadisce però che non ci sono strategie per fare fuori i Jalisse: “A me bastava arrivare in fondo al programma stando bene con alcune persone con cui sto bene. Con Alessandra non ho mai avuta una discussione, con Fabio invece ci pizzichiamo. Ma dire che ci sono strategie per farlo fuori, non è vero“.











