Fabio Ricci, rottura con Mazzoli all’Isola? “È cambiato”/ “Mi chiedi scusa e mi abbracci, poi mi nomini?”

Fabio Ricci dei Jalisse reagisce male alla nomination di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi: è scontro!

La nomination fatta da Marco Mazzoli ai danni di Fabio Ricci dei Jalisse all’Isola dei Famosi ha scatenato tra i due uno scontro post puntata. Fabio non ha digerito il gesto dell’amico, soprattutto in virtù di quanto accaduto tra loro pochi giorni prima. “Non è che noi abbiamo avuto una discussione. Noi l’avevamo chiarita e tu mi hai dato un abbraccio, e mi hai detto ‘scusa’ addirittura! Quindi è partita da te, non da me.” ha esordito il cantante.

“Ma che ne so, devi inventartene una… Il mio abbraccio era vero”, ha dichiarato Mazzoli; Fabio ha però replicato con una stoccata: “Ho visto quant’era vero! Non c’è problema, ti conosco meglio oggi”. Mazzoli ha risposto con una risata sarcastica all’arrabbiatura di Fabio, che si è dunque sfogato in confessionale.

Fabio Ricci critica Mazzoli: “È cambiato, non mi è piaciuto che…”

Il marito di Alessandra Drusian ha quindi ribadito i motivi del suo malcontento: “La motivazione della nomination non l’accetto tanto. Sicuramente non me l’aspettavo che mi nominasse ma va bene così, ora sappiamo che si entra nel vivo del gioco.” Poi ha lanciato una critica a Mazzoli: “Marco lo vedi diverso: non mi è piaciuto il rapporto che ha avuto con Gianmaria (Sainato, ndr), non mi è piaciuto l’attacco che c’è stato, la strumentalizzazione, non mi è piaciuto l’attacco che ha fatto verso Paolo. Quindi sto vedendo Marco con occhi diversi”.

