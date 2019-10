Fabio Rondinelli: “ho avuto un flirt con Elena Morali”/ “Ho le prove di ciò che dico”

Fabio Rondinelli torna a Pomeriggio 5 con le prove del flirt che avrebbe avuto con Elena Morali quando quest’ultima era ancora fidanzata con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Nonostante Elena Morali abbia negato tutto annunciando provvedimenti legali nei confronti di Fabio Rondinelli per difendere la propria immagine, l’attore, nel salotto di Pomeriggio 5, porta le prove di ciò che ha dichiarato ai microfoni del settimanale Novella 2000. Il presunto amante di Elena Morali, deciso a non passare per il bugiardo di turno, a Barbara D’Urso, ribadisce di aver avuto un incontro ravvicinato con la showgirl che, invece, ha più volte spiegato di averlo incontrato solo per motivi lavorativi. Fabio, però, conferma di aver dato un bacio ad Elena e di aver ricevuto una proposta dalla Morali per trascorrere alcuni giorni con lei.

FABIO RONDINELLI: “HO BACIATO ELENA MORALI, LE FOTO PARLANO DA SOLE”

Dopo un un filmato che riassume tutta la vicenda, Barbara D’Urso chiede: “qual è la verità?. “La verità è che io ho incontrato Elena Morali sotto casa sua per parlare di lavoro. Le foto, però, parlano da sole anche se il bacio non si vede”, spiega Rondinelli. “Ma chi ha chiamato il paparazzo sotto casa di Elena Morali?”, chiede Biagio D’Anelli. “Dovresti chiederlo a lei”, risponde Fabio che conferma di aver baciato la Morali sotto casa di Elena. “Tu hai proposto ad Elena un servizio per sponsorizzare la tua attività di personal trainer. Ti ricordo che qualche anno fa hai proposto la stessa cosa anche a me”, interviene Manila Gorio. “Fabio voglio sapere la verità perchè Elena dice che è stato un tranello da parte tua nei suoi confronti“, commenta Barbara D’Urso. “Lei mi ha invitato a trascorrere qualche giorno in Calabria con lei. Ho le prove perchè il barman di questo resort in cui avremmo dovuto trascorrere qualche giorno sa tutto. Lei, inoltre, ha detto di non essere mai stata in Calabria mentre c’è stata due volte“, spiega Rondinelli. Tuttavia, le prove della proposta di Elena non sembrerebbero esserci. “E’ la mia parola contro la sua”, conclude Rondinelli.

