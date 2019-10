FABIO RONDINELLI PROPOSTA HOT DA ELENA MORALI?/ Manila Gorio: “con me hai fatto…”

Tra Fabio Rondinelli ed Elena Morali spunta Manila Gorio. Ospite di Pomeriggio 5, la Gorio ha approfittato della presenza di Rondinelli nella trasmissione di Barbara D’Urso per svelare un retroscena. “Volevo salutare Fabio, ci conosciamo molto bene” – comincia così l’intervento di Manila Gorio che poi continua – “attento a quello che dichiari su Elena Morali perché sono molti anni che sta cercando di risalire la china inventando questi scoop. Vuoi diventare famoso con la scusa del personal trainer perché io e te ci siamo sentiti qualche tempo fa e ricordo che mi avevi proposto di incontrarci con la presenza dei fotografi. Stai attento”. Rondinelli, dopo aver smentito di essere un personal trainer ma di lavorare come attore, replica così: “mi puoi gentilmente dare le prove di quello che stai dicendo perché io non ti conosco”. “Dai, volevi entrare a far parte del mio entourage perché io rappresentavo i ragazzi del Grande Fratello. Ricordo ancora le famose chattate che mi stressavi. Adesso ti sei scagliato contro Elena Morali con cui hai organizzato quello che volevi organizzare con me tanti anni fa”, conclude la Gorio mentre Rondinelli ribadisce di non conoscerla affatto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FABIO RONDINELLI OSPITE A POMERIGGIO 5

Fabio Rondinelli, il modello che avrebbe ricevuto una proposta intima da Elena Morali, racconta la propria versione dei fatti a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, Fabio Rondinelli che avrebbe incontrato la Morali sotto casa per motivi professionali, è pronto a svelare cos’è realmente accaduto tra lui ed Elena quella sera dopo averne già parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000. “Ci siamo incontrati per parlare di lavoro, un progetto nella moda. Sono andato sotto casa sua , lei è scesa. Forse in casa c’era il fidanzato, non so. Comunque è andata a finire che non abbiamo parlato solo di lavoro” – ha spiegato Rondinelli a Novella 2000. Poi ha aggiunto: “mi ha invitato a trascorrere del tempo insieme in un resort in Calabria e mi ha esplicitamente fatto capire che lì avremmo potuto.. concludere”.

LA REPLICA DI ELENA MORALI: “DENUNCIO FABIO RONDINELLI”

Di fronte alle dichiarazioni di Fabio Rondinelli, Elena Morali che sta attraversando un momento delicato con Gianluca Fubelli Scintilla, ha prontamente replicato. Ospite di Barbara D’Urso, in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, di fronte alle foto in cui era in compagnia di Fabio Rondinelli, dopo aver ascoltato le parole che il modello ha rilasciato a Novella 2000, ha detto: “Quando ci siamo visti”, ha spiegato Elena Morali – “c’era anche Scintilla… C’eravamo incontrati per fare delle foto pubblicitarie… Un servizio che poi si è anche autovenduto… Io denuncio lui e il suo manager“. Oggi, però, Rondinelli, nel salotto di Pomeriggio è pronto a smentire la Morali. Emergeranno nuovi dettagli sull’incontro tra Fabio ed Elena Morali? Quest’ultima resterà in silenzio o deciderà d’intervenire per ribadire la propria versione dei fatti? In tutta questa situazione, Scintilla resta in silenzio in attesa di capire se la sua storia con la Morali continuerà o meno.



