FABIO RONDINELLI VS ELENA MORALI/ Biagio D’Anelli: “dov’è la foto del bacio?”

“Stai per essere denunciato e forse stai per essere denunciato”, esordisce così Barbara D’Urso collegandosi con Fabio Rondinelli. “Ai miei legali per il momento non è ancora arrivato niente e poi sono curioso di leggere cosa c’è scritto in questa denuncia. Io confermo che la Morali mi abbia invitato in Calabria”, dice Rondinelli. “Porta la foto del bacio. L’unico che non ha avuto un flirt con Elena Morali sta qua a rompere le balle”, sbotta Biagio D’Anelli. “Stai continuando a difendere Elena Morali e non sappiamo il motivo, ma lo scopriremo presto”, risponde Rondinelli. “Ma il bacio dov’è?”, chiede ancora D’Anelli. “Mentre ci stavamo salutando è scappato un bacio”, ribadisce Fabio Rondinelli. “Nello studio del mio legale è arrivata una fotografia che è nelle mani di alcuni tecnici e che mi darà la possibilità di dire e di fare vedere quello che dico“, ribadisce Rondinelli. Il giornalista Petrella, poi, aggiunge: “io ho parlato con l’avvocato di Fabio che mi ha detto che ci sarebbe una foto. C’è un bacio, ce lo devi dire tu?”, chiede il giornalista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FABIO RONDINELLI A POMERIGGIO 5

Fabio Rondinelli torna nel salotto di Pomeriggio 5 con le prove del presunto flirt che avrebbe avuto con Elena Morali. Dopo aver raccolto in esclusiva le dichiarazioni di Daniele Di Lorenzo il quale ha confessato di aver avuto una storia con la Morali durata un anno, nella puntata del 2 dicembre della propria trasmissione, Barbara D’Urso torna ad occuparsi dei pettegolezzi sulla storia d’amore tra Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla. Quest’ultimo, ai microfoni di Non è la D’Urso, ha confermato il tradimento della fidanzata con Daniele Di Lorenzo smentendo, però, il flirt che la Morali avrebbe avuto con Fabio Rondinelli con cui la showgirl si sarebbe incontrata solo per lavoro. “ L’ho definito pezzo di me**a e confermo, ma penso che a prescindere il tradimento sia vero o no, secondo me non prendi e sbugiardi una donna così”, sono state le parole di Scintilla a Non è la D’Urso.

FABIO RONDINELLI: “HO LE PROVE DEL FLIRT CON ELENA MORALI”

Fabio Rondinelli, in una precedente intervista rilasciata a Pomeriggio 5, parlando dell’incontro con Elena Morali, ha dichiarato: “Lei mi ha invitato a trascorrere qualche giorno in Calabria con lei. Ho le prove perchè il barman di questo resort in cui avremmo dovuto trascorrere qualche giorno sa tutto. Lei, inoltre, ha detto di non essere mai stata in Calabria mentre c’è stata due volte“. La Morali, però, ha sempre negato di aver avuto un flirt con Rondinelli ribadendo più volte di averlo incontrato per lavoro sotto gli occhi dello stesso Scintilla al punto da aver deciso di agire legalmente per difendere la propria persona. “Ci ho parlato due minuti e per fortuna c’era Scintilla che ha visto tutto. Ha inventato tutto, io l’ho querelato per diffamazione e andrò a fare un’integrazione e visto che fai il simpaticone ci vediamo in tribunale”, ha poi raccontato la Morali nel salotto di Pomeriggio 5. Rondinelli, però, sostiene di avere le prove di ciò che dice ed oggi svelerà tutto a Barbara D’Urso.



