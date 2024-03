Fabio Rossi ‘illude’ Ilaria Zanoli a Matrimonio a Prima Vista 2024/ “Mi piace caratterialmente”

A Fabio Rossi Ilaria Zanoli non piace troverà il coraggio di dirglielo a Matrimonio a Prima Vista?

È appena iniziata la 5a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 e tre delle quattro coppie sono alle prese con la convivenza. Ilaria Zanoli è ancora risentita nei confronti di Fabio Rossi. All’uomo lei non piace fisicamente ma non ha il coraggio di rivelarglielo chiaramente. I due sono in una fase di stallo. Nonostante le incessanti richieste di Ilaria, Fabio non è riuscito a dirle chiaramente qual è il problema.

Fabio si rivolge all’esperta Nada e dopo riesce finalmente ad aprirsi con sua moglie. Le dice che a livello di carattere le piace mentre nel darle un abbraccio o una carezza è molto più frenato. Ilaria non è molto convinta. Ed in effetti Fabio non le ha detto tutta la verità. “Voglio che da parte sua in questo esperimento lui si dia completamente come sto facendo anche io” Fabio assicura che cercherà di darle più attenzioni.

Sta andando in onda la quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024 e una delle coppie in crisi è sicuramente quella formata da Fabio Rossi e Ilaria Zanoli. L’uomo non ha il coraggio di rivelare alla donna di non essere attratto fisicamente. Il web ovviamente si è scatenato contro di lui: “Fabio sei un falso!” è il commento più diffuso, altri scrivono: “Fabio fai l’uomo e dille la verità” Insomma, per i social Fabio illude Ilaria non riuscendo a dirle chiaramente che non è attratto da lei











