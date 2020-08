Fabio Rovazzi bacia Karen in acqua/ Foto, la coppia come Jack e Rose del Titanic

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi in vacanza insieme al mare si concedono qualche bagno di relax e le immancabili foto da pubblicare sui social. Tra queste il cantante di “Andiamo a comandare” ha postato una speciale dedicata alla compagna di vita intenta a nuotare in acqua con tanto di salvagente. “La mia ciambellina ha sconfitto le sue paure” ha scritto il cantante a didascalia di una fotografia tenerissima che ha conquistato i fan e il popolo dei social. Non si contano, infatti, i commenti da parte dei fan che sono letteralmente impazziti nel vedere il tenero scatto di Fabio che bacia la sua Karen intenta a nuotare con tanto di salvagente. “La coppia più bella di Instagram Italia” scrive un utente a cui seguono solo commenti positivi: da “che cari che siete” a “ma che tenerezza” fino al commento ironico di chi scrive “amo sto affogan… – Zitta, baciami che cibsta scattando la foto – Ma io bhbhbl…”. Un altro, invece, scrive “siete una grande coppia”, ma sono davvero tanti i commenti a favore della coppia che da diverso tempo è felicemente innamorata. “Brava Karen Bellissimi” e “complimenti siete una bellissima coppia!!!” si legge tra i commenti, anche se più di tutti uno ha strappato un sorriso visto che li ha paragonati a Rose e Jack del Titanic.

Fabio Rovazzi canzoni: “nessuna hit per l’estate”

Un amore importante quello tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, all’anagrafe Karen Rebecca Casiraghi, l’influencer che recentemente è stata al centro di una polemica. La ragazza sui social ha pubblicato una foto di cambio look, ma un utente ha scritto “basta chiederle di tornare su Youtube perché non lo farà. Ormai non le serve più perché ha ottenuto i soldi che voleva, quindi basta metterla in una posizione scomoda”. Poco dopo a replicare ci ha pensato la stessa Karen che ha scritto: “non è così, voglio tornare” a conferma che presto tornerà su YouTube dopo un lungo periodo di pausa cominciato proprio da quando si è fidanzata con Rovazzi. Intanto il cantante su Instagram ha raccontato come mai questa estate non ha pubblicato nessuna canzone inedita. “Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo. Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi” ha detto Rovazzi che parlando di canzoni ha precisato “sono sempre state un prolungamento del mio stato d’animo e se fossi stato costretto a farne una ora sarebbe uscito un pezzo strappalacrime drammatico (che vi evito molto volentieri). A fine agosto vi annuncerò una operazione a livello mondiale che vi manderà fuori di testa. Vi voglio bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi) in data: 14 Ago 2020 alle ore 12:00 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA