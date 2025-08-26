Fabio Rovazzi, chi è il cantante? Ha cominciato come youtuber, ottenendo un successo straordinario negli anni: il percorso

Dopo il successo enorme che lo ha travolto, Fabio Rovazzi ha cominciato a fare musica e tv. Prima ancora, però, aveva lasciato la scuola. Con un papà medico e una mamma biologa, le aspettative erano sicuramente altre. Come raccontato al Corriere della Sera, infatti, non fu semplice per i genitori accettare che il figlio avesse intenzione di non studiare più: “Speravano che facessi l’università, invece non ho finito nemmeno il liceo, ho fatto la quarta e poi ho lasciato la scuola. All’epoca ero completamente matto”.

Fabio Rovazzi, chi è: il successo con il social

Il suo successo è cominciato grazie ai social e in particolar modo a YouTube, dove ha iniziato a fare video quando era giovanissimo, appena adolescente. Fabio Rovazzi ha cominciato così una scalata verso il successo che lo ha portato a raggiungere risultati importantissimi in breve tempo e anche in maniera piuttosto improvvisa. Nel 2016, il giovane artista ha pubblicato il brano “Andiamo a comandare” che con il passare dei giorni ha ottenuto numeri incredibili e impressionanti ma soprattutto inimmaginabili alla vigilia: milioni e milioni di visualizzazioni che in poco tempo hanno portato il suo nome a circolare nell’ambiente musicale italiano.

Da quel momento sono nate le prime partnership e collaborazioni: proprio in quell’anno ha lavorato con Fedez e J-Ax mentre l’anno successivo Rovazzi ha cantato “Volare” insieme a Gianni Morandi: un brano che, allo stesso modo, ha raggiunto vette di popolarità incredibili. Insomma, numeri e risultati straordinari che hanno portato Fabio Rovazzi a diventare protagonista, anche in maniera inconsapevole, nel mondo della musica e più avanti della tv. Nel 2018, ad esempio, il giovane artista milanese è arrivato a condurre Sanremo Giovani al fianco dell’indimenticabile e indimenticato Pippo Baudo, mentre nel 2024 e 2025 è stato giudice di “Io canto”, programma Mediaset dedicato ai giovani talenti nascosti. Diverse anche le collaborazioni, negli ultimi anni, con Orietta Berti, con la quale ha stretto un bellissimo rapporto.