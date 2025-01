Fabio Rovazzi, nato a Milano nel 1994, è uno youtuber molto conosciuto e amato da grandi e piccini. Nato da un medico, Stefano, e da una biologa, Beatrice, è cresciuto a Lambrate e fin da bambino si è mostrato appassionato di social media, su tutti Instagram e YouTube, dove ha cominciato a far video fin da piccolissimo. Dopo aver collaborato con J-Ax nella trasmissione Sorci verdi, ha iniziato a lavorare nella realizzazione di video musicali. Il vero grande successo è arrivato nel 2016 con il brano Andiamo a comandare, pubblicato sui propri social network.

La canzone è stata fin da subito una delle più ascoltate dell’inverno del 2016, ottenendo una vasta popolarità, tanto che è stato acquisito da un’etichetta discografica e pubblicato nuovamente, e trasmesso anche da diversi network radiofonici. In breve tempo è diventato un tormentone. Addirittura, la canzone di Rovazzi è diventata una delle più vendute a giugno 2016, raggiungendo la vetta con la prima posizione il 26 luglio seguente, ottenendo persino un disco di platino. Un successo inaspettato che ha portato Rovazzi a prendere presto parte a vari festival, come il Summer Festival 2016. Più avanti è apparso nuovamente in un brano di J-Ax, Vorrei ma non posto, in collaborazione con Fedez, e ha iniziato una collaborazione con Quelli che il calcio su Rai 2.

Fabio Rovazzi, chi è: dai social alle collaborazioni nel mondo della musica

Più avanti, Fabio Rovazzi ha collaborato con una serie di grandi artisti italiani. Nel 2017, ad esempio, ha laborato con Gianni Morandi nel brano Volare, mentre negli anni successivi ha pubblicato il singolo Faccio quello che voglio nel quale hanno cantato anche Nek, Emma Marrone e Albano. Ha poi condotto Sanremo Giovani nel 2018 con Pippo Baudo, partecipando anche al Festival di Sanremo 2019 come ospite.

Nel 2021 ha lavorato con Eros Ramazzotti nel singolo La mia Felicità per poi pubblicare con Orietta Berti, due anni più tardi, la canzone Niente è per sempre. Nel 2024 è stato poi giudice di Io canto Family, talent show di Canale 5 di Michele Hunziker. Dai social alla tv: Fabio Rovazzi ha ottenuto un boom.

