Dall’esplosione sul web come content creator all’esperienza in tv e sul palco musicale. Fabio Rovazzi non si è fatto mancare nulla in questi anni, nemmeno una brutta depressione che lo ha risucchiato in un vortice nero nel periodo di massima popolarità e successo. L’artista non ha mai fatto mistero di aver sofferto particolarmente la pandemia di qualche anno fa, ma anche due gravi lutti famigliari: la morte prima dell’amato nonno e poi della nonna. Così per un lungo periodo, il buon Fabio si è ritirato dalle scene, sia televisive che web, dove era molto apprezzato.

Gradualmente ha ripreso in mano la propria vita, senza negare le insidie e le difficoltà legate al suo fragile stato emotivo. “Ho reagito a mio modo a tutte le cose che mi sono successe. Tendo a chiudermi in me stesso”, aveva spiegato lo Youtuber in occasione del suo ritorno in pista a Sanremo 2022. Dopo il successo di Senza Pensieri e de La discoteca italiana, con Orietta Berti, Fabio Rovazzi si appresta a tornare in coppia con la mitica cantante veneta.

Fabio Rovazzi, dalla depressione al ritorno sul palco: la “partnership” allegra con Orietta Berti

Fabio Rovazzi e Orietta Berti, proprio oggi, venerdì 27 giugno, inaugurano la loro partnership estiva con Cabaret, il nuovo brano in cui figurano a supporto anche i rapper FuckYourClique. Con Orietta Berti l’artista ha sempre avuto un ottimo rapporto: il duo, oltretutto, riesce a mettere d’accordo tutte le generazioni, considerando i diversi target di riferimento.

“Ma adesso abbiamo anche litigato perché come al solito è arrivato in ritardo. È pure tornato bianco come un lenzuolo, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui succedono queste cose”, ha detto ironica Orietta Berti in una intervista al Corriere della Sera alla vigilia dell’uscita del brano. “Con Fabio siamo in polemica…”, ha scherzato ancora.

