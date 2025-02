Dal mondo del web alla tv, brilla la stella di Fabio Rovazzi; dobbiamo forse a lui l’ingresso nel parlare comune del concetto di ‘viralità’ dato che buona parte dei suoi progetti sono spinti proprio da tale circostanza. Milioni di visualizzazioni ad ogni suo contenuto, che si tratti di una semplice clip o di una canzone pronta a scalare le classifiche. Ma chi è Fabio Rovazzi, da dove parte la scalata verso il successo di oggi?

Forse per Fabio Rovazzi non si è mai trattato di una scalata; il mondo del web è un baricentro forse poco noto alle nuove generazioni ma che in realtà già da anni pullula di giovani che, con le proprie capacità, si creano uno spazio degno di nota seppur non strettamente legato al mondo dello showbiz così come lo conosciamo. Il classe 1994 inizia da giovanissimo a farsi largo sulle piattaforme web, in particolare Youtube. La cresta dell’onda arriva forse nel momento più inatteso come un fulmine a ciel sereno: nel 2016 la canzone ‘Andiamo a comandare’ diventa virale e da quel momento è diventato una sorta di ‘re Mida’ in ogni ambito in cui si è cimentato.

Fabio Rovazzi, la capacità di unire le generazioni in maniera trasversale

Come anticipato, dal web alla tv: dopo la vetrina digitale per Fabio Rovazzi è diventata sempre più corposa anche la sua presenza nel panorama televisivo proprio grazie ai fragorosi successi nel settore musicale con canzoni mai pretenziose e più che altro divertenti e dedicate alle nuove generazioni. Iconico il sodalizio con Gianni Morandi, una collaborazione che unisce due mondi e che ha fatto impazzire gli appassionati in particolare con il brano ‘Volare’.

Più di recente altro esempio di fusione generazionale: nel 2023 lancia nel mercato musicale un’altra perla: ‘Niente è per sempre’, questa volta con Orietta Berti. Anche con lei negli anni ha avuto modo di collaborare in diverse occasioni è quest’ultimo è solo l’ultimo esempio di una capacità magnetica frutto del suo talento, del carisma e della capacità di regalare al pubblico momenti di spensieratezza senza mai snaturare il suo metodo.

