Fabio Rovazzi choc: “Furto cellulare? Tutto finto”/ Strategia pubblicitaria del nuovo singolo

Fabio Rovazzi non è stato derubato, costretto a chiarire: “Tutto finto”

Nella giornata di ieri Fabio Rovazzi è stato derubato del suo cellulare proprio mentre lo aveva in mano e stava facendo un video. Durante una live su Instagram un ragazzo si è avvicinato con fare sospetto e gli ha sottratto il telefono prima di fuggire via. La notizia, ovviamente, è rimbalzata su siti e giornali e per questo motivo Fabio Rovazzi è stato costretto a chiarire che cos’è successo davvero, smentendo che sia stata davvero derubato: era tutta una messinscena, tutto e finto ed organizzato a tavolino.

Con video postato su Instagram, infatti, Fabio Rovazzi ha confessato di non essere stato davvero derubato ma che si è trattato di una trovata pubblicitaria per lanciare il suo nuovo singolo Maranza, che ha un featuring con Il Pagante: “Ci tenevo a tranquillizzarvi, era tutto finto”, ha spiegato il cantante mostrandosi con lo stesso ragazzo che era apparso alle sue spalle prima di sottrargli il cellulare. E poi ha aggiunto: “Lato stampa è un pò sfuggita di mano la cosa, ci tenevo a tranquillizzarvi, era tutto finto”. Solamente una messinscena, dunque, nessun furto e nessun ladro: “Lui è Giovanni, un bravissimo ragazzo, abbiamo fatto tutto questo perché domani a mezzanotte esce Maranza”.

Fabio Rovazzi confessione choc: “Ecco perché ho finto di essere derubato”

Maggiori dettagli sul finto furto, Fabio Rovazzi li ha forniti al Corriere della Sera: “Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante” E poi aggiunto che pensava fosse una bella idea realizzare dal vivo una delle barre del testo che recita: “/Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza”. Tuttavia le cose non sono andate come sperato e preventivato: “Non ho preventivato che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio.” La situazione gli è sfuggita di mano diventando virale creando ansia e preoccupazione e dunque Fabio Rovazzi è stato costretto a fare marcia indietro e svelare tutto anzitempo.

