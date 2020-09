Fabio Rovazzi diventa un videogioco/ “Sono Morte di Call Of Duty: un sogno…”

Fabio Rovazzi diventa un personaggio del videogioco Call Of Duty. Si chiama “Morte” e debutterà domani, martedì 8 settembre. Come fa sapere il sito Wired.it, il personaggio che ha le sembianza di Fabio Rovazzi e che “andiamo a comandare” è un omaggio a Sergio Leone. Il nome del personaggio ispirato a Rovazzi, anche nelle versioni internazionali del videogioco, manterrà il suo nome italiano ovvero Sergio Sulla alias Morte. Il personaggio di Morte-Rovazzi viene definito come un “abile soldato amante del Vecchio West con forti convinzioni su ciò che è giusto e sbagliato. Cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell’esercito appena diciottenne, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia”. Della sua trasformazione in un personaggio di un videogioco ha parlato lo stesso Rovazzi ai microfoni di Rolling Stone. “A differenza di altri personaggi, il mio è un po’ più assurdo nelle espressioni, cioè commento effettivamente come se fossi io nel gioco, sono solo un po’ più cattivo. Oltretutto a me di solito non piace la mia voce, invece sono molto contento di come è venuta, soprattutto le parti urlate”, ha dichiarato l’artista.



FABIO ROVAZZI DIVENTA UN VIDEOGIOCO: “HO REALIZZATO DUE SOGNI”

Protagonista di un videogioco e in prima pagina su Rolling Stone. Fabio Rovazzi ha realizzato così due, suoi grandi sogni come spiega lui stesso su Instagram pubblicando la foto che vedete in apertura. “Ho sempre avuto due sogni: entrare in un videogioco, essere in copertina su Rolling Stone. Beh… oggi ho fatto doppietta. Da domani sará disponibile in tutto il mondo il mio personaggio “Morte” all’interno di Call Of Duty: Modern Warfare. Non potete capire quanto sono contento e orgoglioso di portare un pezzetto d’italia all’interno del mio videogioco preferito”, ha scritto Rovazzi su Instagram. Al settimo cielo per la grande occasione che gli è stata offerta, Rovazzi promuove anche il nome “Morte” che gli è stato dato. “A me sembra figo”, ha dichiarato l’artista a Rolling Stone.





