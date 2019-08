Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi/ A letto con la maglia dell’Inter: “Abbiamo un idolo..”

Risate e grande complicità tra Fabio Rovazzi e la fidanzata nota sul web come Karen Kokeshi. Su Instagram, una sfilza di stories ci mostrano alcuni momenti della quotidianità della coppia, la cui storia procede a gonfie vele. I due postano prima qualche immagine a letto, dove Rovazzi, con tanto di maglia dell’Inter, ammette che la sua Karen sta poco bene per l’influenza, poi si continua in un locale a cena, dove i due si divertono ad ascoltare le esibizioni di Domenico Bini, che il cantante definisce “il mio nuovo idolo”. Immagini che confermano come la storia d’amore tra i due proceda a gonfie vele e sia davvero importante. Tanto che, in un’intervista rilasciata a Panorama, Rovazzi è tornato a difendere la sua Karen, ultimamente vittima degli hater.

Fabio Rovazzi torna a difendere Karen Kokeshi

Fabio Rovazzi ne ha avuta una per tutti. “Una volta il web era una sana competizione tra chi aveva le idee più innovative ed intelligenti. – ha ammesso la star del web, che ha poi aggiunto – Adesso è una giungla dove chiunque, senza avere alcun tipo di talento, cerca un momento di visibilità. Si gioca pesantemente al ribasso…” La riflessione di Rovazzi sugli hater continua: “Si è persa completamente la dignità, ormai qualunque ragazzino ha in mano un mezzo attraverso cui può riversare odio pensando di farla franca, di non essere visto. – e conclude – Gli hater mi ricordano quelli che si scaccolano in macchina credendo che nessuno intorno a loro se ne accorga.”

