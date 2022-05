Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati?/ Lui è stato avvistato da solo…

Fabio Rovazzi, addio alla fidanzata Karen Kokeshi: le ultime indiscrezioni rivelano che…

Fabio Rovazzi sarebbe tornato single. Secondo alcune indiscrezioni sembra che sia finita la storia d’amore con Karen Kokeshi. A lanciare l’allarme è stato il settimanale Oggi, che fa sapere che nell’ultimo periodo il 28enne è stato avvistato più volte a Milano da solo. Da tempo l’attore non si fa vedere in compagnia della fidanzata e persone vicino alla coppia confermano che la love story sarebbe giunta al capolinea. Una conferma arriva anche dal Settimanale Diva e Donna che ha raccontato come la ragazza sarebbe alla ricerca di una nuova casa a Milano. La Kokeshi abitava infatti nell’appartamento di Fabio Rovazzi. I due si sono conosciuti nel 2019 andando ben presto a convivere.

Fedez pace con Fabio Rovazzi e J-Ax?/ Ecco cosa è successo: foto e indizi social

L’ultima foto insieme della coppia risale a gennaio 2021 e in molti hanno notato come siano scomparsi gli altri scatti presenti sui social. Sotto le foto di entrambi sarebbero anche spariti i like reciproci. I diretti interessati non hanno al momento né confermato né smentito la notizia. Non è la prima volta però che i due attraversano una crisi. Era già capitato nel 2019 ed era stato lo stesso Rovazzi a dare l’annuncio via social: “Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo sì, io e Karyna ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti”, aveva scritto. Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar si sono conosciuti tre anni fa tramite amici in comune. Classe 1996, tra le sue esperienze professionali Karina conta qualche sfilata e piccoli ruoli come attrice. La coppia è sempre stata molto riservata, non lasciando mai che la loro vita finisse al centro delle cronache rosa.

Fabio Rovazzi in Moldavia: "Accoglienza bimbi ucraini straordinaria"/ "Giocano e..."

Fabio Rovazzi e Karen Kokeschi, come si sono conosciuti? Il dettaglio che…

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi hanno iniziato la storia amorosa tre anni fa, infatti era il 2019 quando si è saputo della formazione della coppia. Lei lavora come youtuber, scrittrice e influencer ed è nata nel 1994. Ma non si sono conosciuti per la prima volta quando si sono messi insieme, infatti tra i due c’era precedentemente un rapporto di amicizia molto forte, trasformatosi poi in qualcosa di ancora più grande. Ma ora la bella storia sembra proprio che non abbia avuto il lieto fine.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi avevano altri partner al loro fianco quando erano diventati amici. Poi si erano lasciati e tra di loro era scattata quella scintilla giusta. In un’intervista rilasciata tempo fa, il cantante aveva detto: “Karen è molto importante nella mia vita, mi sento perso senza di lei”. Ora però la notizia della loro rottura arriva come un fulmine a ciel sereno. Probabilmente si tratterà di una crisi passeggera anche se in molti sospettano che la relazione si sia conclusa definitivamente. Nessun ripensamento da parte di Fabio Rovazzi che è pronto a voltare pagina in amore.

Orietta Berti contesa tra Fedez e Rovazzi?/ Sceglie "Luna piena" con Hell Raton

© RIPRODUZIONE RISERVATA