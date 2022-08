Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati/ “Perché? Lo abbiamo deciso insieme, senza farci del male”

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

I sospetti erano nell’aria già da un po’ ma la conferma della fine della storia d’amore tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi arriva solo oggi. Da mesi, ormai, i fan del cantante e conduttore hanno iniziato a chiedergli il perché non ci fossero più post sui social che lo vedessero al fianco della sua fidanzata, ma alla loro curiosità Rovazzi ha finora risposto sempre col silenzio. Questo fino ad oggi, quando il cantautore ha deciso di confermare attraverso un lungo post pubblicato tramite stories di Instagram che con Karen è effettivamente finita.

Fedez e Fabio Rovazzi, pace fatta/ "Dammi un bacino", il retroscena su Instagram

“Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata… ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’… e meritate una risposta.” ha esordito Rovazzi nel suo messaggio, confermando poi la fine della storia con Karen e spiegando le motivazioni che hanno portato alla rottura.

Fabio Rovazzi giudice di un talent?/ "Erano arrivate delle proposte ma..."

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, è finita: “Non c’è un motivo particolare”

“So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono.”, ha spiegato Rovazzi. Poi è entrato nei dettagli: “Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’; e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono.” Il cantante ha quindi concluso il suo post con parole d’affetto per la sua, ormai, ex: “Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con Lei. Karen, grazie per quello che ci siamo ‘dati’, che mi hai dato. Fabio”. Karen ha poi condiviso il lungo messaggio dell’ex attraverso il suo profilo Instagram.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati?/ Lui è stato avvistato da solo…













© RIPRODUZIONE RISERVATA