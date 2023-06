Fabio Rovazzi e Orietta Berti/ Il grande ritorno e la clip con Aldo, Giovanni e Giacomo: “Tensione e..”

Orietta Berti e Fabio Rovazzi protagonisti al Tim Summer Hits 2023

Fabio Rovazzi e Orietta Berti sbarcano al Tim Summer Hits 2023 con il solito entusiasmo di sempre. Dopo lo show regalato a bordo della Costa Toscana durante il Festival di Sanremo, i due artisti sono tornati l’uno al fianco dell’altro con un nuovo singolo che ha già fatto il pieno di consensi: La discoteca italiana. Un brano pubblicato lo scorso 9 giugno e che rappresenta l’ennesimo tentativo di una hit estiva per la coppia formata dalla cantante di Cavriago e lo youtuber Fabio Rovazzi.

Un brano promosso a bordo di un furgoncino e cantato in anteprima da Fiorello a Viva Rai 2, con tanto di video ufficiale, che ha visto il coinvolgimento di Aldo, Giovanni e Giacomo. Una collaborazione che ha lusingato e “tormentato” Fabio Rovazzi, che è sempre stato un loro fan. “Non potevo non chiamare loro tre, ma ero un po’ teso quando ho scritto il dialogo. Loro tre sono i miei idoli, la mia infanzia, fanno proprio parte del mio lessico giornaliero“, ha ammesso Rovazzi.

“Quando Orietta mi ha chiesto questa canzone ho aspettato tanto non per lentezza, ma perché mi interessava avere il brano giusto per coinvolgerla”, ha riferito Fabio Rovazzi a proposito del nuovo brano La discoteca italiana. “Questo pezzo richiama molto la musica anni ’60/70 italiana, quindi era cucito alla perfezione su Orietta”, le sue parole riportate Billboard. Dunque Orietta Berti non vedeva l’ora di tornare al fianco di Rovazzi, con la consapevolezza di poter creare qualcosa di speciale.

“Fabio è sempre tanto impegnato. Appena ci siamo incontrati gli ho chiesto immediatamente se potessimo fare una canzone insieme e lui mi ha detto subito di sì. Poi ogni volta che ci sentivamo gli dicevo “Fabio, ma sei pronto con la canzone?” e lui “Sì sì, ci sto lavorando”. Alla fine è passato un anno e mezzo ma finalmente ce l’abbiamo fatta!“, ha detto felice e soddisfatta la Berti.











