Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti “La mia felicità”/ Nel video salviamo il mondo!

Dopo due anni di silenzio, Fabio Rovazzi è tornato con un nuovo singolo “La mia felicità”, uscito lo scorso 25 giugno, con la collaborazione di Eros Ramazzotti. I due si sono incontrati nel 2018 girando il video di “Faccio Quello che Voglio”: scappando da un supermercato Rovazzi viene fermato da Ramazzotti in macchina che gli chiede di restituirgli la voce e gli dà una molletta da bucato dicendo che basta quella per cantare come lui. Rovazzi ha chiesto all’ex marito di Michelle Hunziker di partecipare al suo nuovo brano: “È un pezzo suo, mi ha chiesto di partecipare e ho accettato volentieri perché Fabio è un artista davvero speciale. Di solito sono io a ospitare gli altri cantanti italiani nei miei dischi”, ha confessato Ramazzotti a Tv Sorrisi e Canzoni. Alla scrittura del brano hanno contribuito Colapesce e Dimartino, reduci dal Festival di Sanremo 2021 con “Musica Leggerissima”.

Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti: il video di “La mia felicità”

Oggi, martedì 6 luglio, dalle 14.00 sarà disponibile il video di “La mia felicità”: “Si ricollega alla fine del video di “Senza pensieri”, quando Terence Hill mi chiedeva di unirmi alla Ribellione… è un modo un po’ matto per raccontare la pandemia, ma non in modo deprimente”, ha spiegato Rovazzi a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel video c’è anche un cameo di Lillo, reduce del successo di “LOL”. Alla domanda ‘Qual è la vostra felicità?‘ Eros Ramazzotti ha risposto: “Stare in mezzo alla gente. C’è bisogno di comunicare con gli occhi. Tutto quello che è avvenuto ha ingigantito la cattiveria delle persone“. Fabio Rovazzi, invece, ha dichiarato: “Non è facilissimo trovare un’immagine della felicità vera nella vita. La felicità è nelle piccole cose”.

