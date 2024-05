Fabio Rovazzi: “Finto furto? Vicenda strumentalizzata”/ “Dispiaciuto e sorpreso per le parole di Beppe Sala”

Fabio Rovazzi nel caos. Dopo la trovata pubblicitaria con il finto furto del telefono, il cantante è finito al centro di una vera e propria tempest mediatica, attaccato, come scrive proprio lui in un post su Instagram, “da politici e giornalisti che prima mi hanno usato per fare notizia e poi si sono sentiti traditi”. Nonostante questo, il giovane si scusa “per il disagio che ho involontariamente creato”. Rovazzi, infatti, fa mea culpa e ammette: “Probabilmente la cosa mi è un po’ sfuggita di mano…”. Nonostante questo, giura che Milano “mi sta a cuore quanto sta a cuore a voi”.

Lo youtuber si dice “molto incaz*ato per come questa vicenda è stata strumentalizzata. Qualcuno è arrivato addirittura a parlare di danno di immagine per la città di Milano”. Proprio per questo, si chiede: “Ma la diretta l’avete vista? Io sono seduto ai tavolini di un bar in un contesto anonimo, NON CITO MAI MILANO… Avrei potuto essere ovunque, in qualsiasi luogo d’Italia e del mondo”. A detta di Rovazzi, l’accostamento “reato-Milano è stato fatto dalla stampa e dai politici”. La situazione di Milano, in effetti, non è così rosea ma il cantante ci tiene a difendersi, spiegando che l’associazione tra la città e la delinquenza non è mai esplicata nel suo video, in quanto lui non cita mai Milano.

Fabio Rovazzi: “Dispiaciuto per le parole di Beppe Sala”

Fabio Rovazzi, nel lungo post Instagram nel quale si difende dopo le accuse e la tempesta mediatica scatenata dal finto furto del telefono per lanciare il nuovo singolo, parla anche del Sindaco Beppe Sala. Proprio in merito al primo cittadino milanese, il cantante sottolinea: “Ne sono dispiaciuto e anche un po’ sorpreso visto che pochi mesi fa Sala si è prestato a fare da comparsa nel video promo di lancio del nuovo disco dei Club Dogo (che tra l’altro era bellissimo) in cui Milano viene rappresentata come Gotham City (la città criminale per eccellenza), ma nessun assessore ha minacciato di querelarlo…”.

Poi, un’ulteriore precisazione per Rovazzi, che spiega come “l’attacco di Maran non fa parte delle strategie di marketing nonostante il nome dell’assessore assomigli molto al titolo del mio nuovo pezzo”. Il nuovo singolo del cantante si intitola infatti “Maranza”.











