Fabio Rovazzi ft Eros Ramazzotti video “La mia felicità”/ “Torno con una bomba”

“La mia felicità” è il nuovo singolo estivo di Fabio Rovazzi in collaborazione con Eros Ramazzotti. Nell’annunciarlo a sorpresa una settimana fa, il giovane cantante e youtuber disse: “Dopo due anni sono troppo felice di tornare con questa bomba”. L’ultimo suo lavoro risale infatti all’estate del 2019, quando uscì “Senza pensieri” con Loredana Bertè e J-Ax. Quel brano, certificato disco di platino, gli ha permesso di essere tra i protagonisti nelle radio e di rientrare fra i tormentoni che hanno segnato la stagione.

Con Ramazzotti non è la prima volta che Rovazzi collabora: il cantante di “Più bella cosa” aveva già partecipato al video di “Faccio quello che voglio” (2018), in cui Rovazzi interpretava un ladro di voci e, tra queste, c’era anche quella di Eros. Adesso scendono in campo davvero insieme con una hit freschissima per domare l’onda del tormentone estivo e per far ballare in questi primi mesi di ripresa con un inno alla spensieratezza e all’autoironia. Nei due anni trascorsi dal precedente singolo, la strada di Fabio ha incontrato anche quella di Colapesce e Dimartino, con cui ha scritto una decina di pezzi che, per il momento, non sappiamo se sentiremo mai.

Fabio Rovazzi: “Ho pensato subito ad Eros”

Ascoltare Eros Ramazzotti in questa nuova veste è molto curioso, ma per questa estate gli artisti ci stanno abituando a collaborazioni inedite, a partire da Gianni Morandi che canta un brano scritto da Jovanotti fino a Orietta Berti in featuring con Fedez e Achille Lauro. Fabio Rovazzi ha visto in Ramazzotti la persona perfetta per La mia felicità, come ha recentemente detto ai microfoni di RTL 102.5: “In quarantena non riuscivo a scrivere a Milano. Sono andato in Toscana e ho riscritto come video musicale un film che avevo già scritto prima della quarantena. C’era un ruolo in cui ho rivisto subito Eros. Gliel’ho chiesto e ha accettato con piacere. Nel video capirete come quel ruolo sia perfetto per lui”.

Il cantante ha lasciato così la curiosità anche per quanto riguarda il videoclip, su cui sta lavorando proprio in questi giorni e di cui sappiamo non essere un lavoro semplice, perché “farò anche lo stuntman“. Il nuovo singolo di Rovazzi presenta un sound diverso da tutti gli altri pezzi con cui abbiamo imparato a conoscerlo: è più funky e questo lo ha testimoniato lui stesso, rivelando di essersi appassionato molto negli ultimi anni a questo genere.





