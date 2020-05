Fabio Rovazzi furioso/ “Navigli? Ho dovuto vedere il funerale di nonno in streaming!”

Pubblicità

Così come molti in queste ore, anche Fabio Rovazzi si è detto particolarmente infastidito dalle immagini della folla che accalcava i Navigli di Milano, totalmente noncurante delle regole di distanziamento sociale. Il cantante ha affidato ai social un duro sfogo, nel quale ha inoltre ammesso di aver perso suo nonno proprio in queste settimane e, probabilmente, proprio a causa del Coronavirus. “Sono senza parole”, ha esordito Rovazzi nelle storie del suo account Instagram. Per poi sbottare: “ci meritiamo di nuovo la fase 1. – ha dichiarato – Affidarsi al buon senso non è più un’opzione. Parlo ovviamente per la Lombardia.” ha sottolineato il cantante, facendo chiaro riferimento alle persone che hanno affollato la zone dei Navigli nel pomeriggio di ieri, 7 maggio.

Fabio Rovazzi: “un mese fa ho dovuto assistere al funerale di mio nonno in streaming”

Fabio Rovazzi ha così continuato il suo sfogo social, ammettendo di non aver neppure potuto dare il suo ultimi saluto di persona al nonno. “Scusate lo sfogo – ha scritto – ma un mese fa ho dovuto assistere al funerale di mio nonno in streaming e queste manifestazioni di egoismo e stupidità mi fanno andare fuori di testa”, ha ammesso ancora, furioso, il cantante. Rovazzi ha infine polemizzato anche rispetto ad alcune decisioni prese dal Governo Conte in materia di riaperture: “Ma mettere in piedi un decreto per far ripartire solo le aziende e i lavoratori, no?? Ah no giusto, i parchi. Fondamentali”, ha scritto il cantante, dando inoltre voce al pensiero di molti italiani in questo periodo.



