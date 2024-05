Fabio Rovazzi, furto in pieno centro a Milano durante una live sui social/ Rubato il suo cellulare: il video

Chi l’avrebbe mai detto che pur trovandosi a stretto contatto con un proprio oggetto personale, qualcuno potesse avere l’ardire e il ‘coraggio’ di mettere in atto un furto. Proprio questo è accaduto alcune ore fa a Fabio Rovazzi, mentre si trovava all’esterno di un locale milanese comodamente seduto al tavolo. Il cantante era nel pieno di una live su Instagram; un momento dedicato ai fan e alle loro numerose curiosità e domande. Ad un certo punto, si vede un ragazzo avvicinarsi al creator con fare sospetto e quello che accade pochi secondi dopo è davvero incredibile.

L’inquadratura si rovescia improvvisamente; lo schermo immortala una corsa sfrenata. L’evidenza del video mostra come il ragazzo alle spalle di Fabio Rovazzi abbia ben pensato di rubare il cellulare poggiato sul tavolo durante la diretta Instagram e fuggire via. La clip in questione – come racconta La Repubblica – è stata pubblicata dalla pagina Milanobelladadio mentre invece la live del cantante era seguita da diverse centinaia di fan.

Fabio Rovazzi e il furto del cellulare: nessun aggiornamento dai profili social

Come spiega il portale, non si hanno attualmente notizie delle sorti del cellulare rubato e Fabio Rovazzi pare non abbia ancora commentato la vicenda e dato maggiori informazioni riguardo l’accaduto. Ciò che resta è dunque l’inquadratura della sua live che, dopo i sussulti, in teoria si conclude proprio nel momento in cui il ragazzo in fuga decide di mettere lo smartphone nella propria tasca. In molti sperano che il tutto sia in realtà uno scherzo ideato dallo stesso creator; in caso contrario, si spera che Fabio Rovazzi possa presto riappropriarsi del proprio cellulare rubato da uno sconosciuto sul quale sicuramente sono presenti diversi dati, contenuti e contatti strettamente necessari alle sue attività lavorative, senza considerare anche elementi di carattere prettamente privato e personale.

Milano, un maranza ha rubato il telefono a Fabio Rovazzi durante una diretta Instagram pic.twitter.com/I8wdCdn1dr — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 12, 2024













