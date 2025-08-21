Fabio Rovazzi ha litigato con Fuckyourclique di 'Cabaret': "Querela facile, capiamo Fedez!", frecciate al veleno dopo il rimprovero di Orietta Berti

Fabio Rovazzi dopo essere stato attaccato da Orietta Berti finisce nel mirino anche dei Fuckyourclique. Cabaret più che un tormentone estivo è diventato il brano della discordia e delle tensioni. Dopo le dichiarazioni al vetriolo della cantante che ha bacchettato pubblicamente il collega adesso arriva il duro attacco di Disa, Kimyo, Pupis, i giovani componenti dei Fuckyourcilque. La band, ospite del podcast Comodissimo di Federico Ledda, Melissa Greta Marchetto e Roberto Alessi ha lasciato intendere che con Rovazzi c’è stata una lite e che non scorra buon sangue tra di loro.

Durante la chiacchierata nel podcast è venuto fuori che Fabio Rovazzi ha litigato con Fuckyourcilque. “Se abbiamo litigato con lui? Non ne possiamo troppo parlare, diciamo così. perché non vogliamo dire altro? Perché lui è uno che ha veramente la querela facile. Poi non è che ci voglia tanto a litigare con lui.” ha ammesso i F.Y.C e non è tutto i tre giovani hanno tirato in mezzo anche un ex amico di Rovazzi con cui in passato ha avuto una lite esplosiva: “Dopo la seconda data che abbiamo fatto con lui in televisione ci siamo detti ‘ah, ecco perché Fedez…’.”



Perché Fabio Rovazzi ha litigato con Fuckyourcilque e Orietta Berti? Continuano le tensioni tra gli artisti di Cabaret

Come riporta il sito Biccy.it, le tensioni tra gli artisti del brano Cabaret continuano e dopo Orietta è scoppiata la lite anche tra Rovazzi e i Fuckyourcilque. E c’è di più Disa, Kimyo e Pupis hanno rivelato anche i motivi e lanciato dure e velenose frecciate al collega: “Diciamo che Fabio è un grande, molto bravo a giocare ai videogiochi. Se per le serate incassa tutto lui? Mi sa di sì, guardando il contratto di Cabaret ti direi che è così. Noi abbiamo questo sospetto, che tutti stanno guadagnando da questa operazione, tranne noi. Forse non sappiamo nemmeno venderci. Però una cosa buona l’ha fatta Fabio, c’ha dato speranza, perché se ce l’ha fatta lui possiamo farcela tutti”. Nelle scorse settimane, invece, Orietta Berti aveva accusato il giovane di aver causato il ritardo nell’uscita del disco.