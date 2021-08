Fabio Rovazzi/ Il video di “La mia felicità” salva la canzone? Il duetto con Ramazzoti convince ma…

Fabio Rovazzi torna tra i protagonisti di Battiti Live 2021 dove si esibirà probabilmente con il brano “La mia felicità”. Il simpatico artista è stato intervistato recentemente su Sky e in qui ne approfitta per raccontare le sue avventure. Lui è un giovane youtuber milanese ventiseienne. Da poco Fabio è ritornato nel campo musicale con Eros Ramazzotti con il testo appunto La Mia Felicità, dopo ben due lunghi anni di pausa a causa della pandemia che ha colpito tutti. Lui desiderava da tempo raccontare quello che ha passato ultimamente con la pandemia e con la situazione familiare, senza però rattristire troppo le persone che lo seguono sui social network.

Fabio Rovazzi, quando è diventato un videomaker?

Grazie alla canzone Andiamo a Comandare Fabio Rovazzi rivela che lui faceva il videomaker per le feste e serate e poi è passato a creare video musicali. Poi lui ha continuato scrivendo al posto di alcuni personaggi su internet che si occupavano di realizzare video buffi per il social Facebook. Da quel momento ha voluto provare lui stesso in primo piano a creare dei video simili e ha riscontrato molto successo. In seguito a ciò è stato contattato da due produttori molto famosi, ovvero Merk & Kremont, i quali gli hanno chiesto di collaborare insieme per una canzone e da qui nasce il brano di successo Andiamo a Comandare. Questa sua passione per i video musicali è nata da quando era piccolo, grazie al padre e al nonno, che riprendevano le vacanze con delle videocamere. Si divertiva molto a creare alcune scene di film famosi in casa, prendendo una telecamera e realizzando degli oggetti con la carta, come per esempio le navi spaziali. Ridendo afferma che ideava delle cose strane. Durante la pandemia, invece lui racconta che ha perso il nonno per colpa del covid; era la persona più importante per lui, ma non ha voluto condividere questo dolore sui social network.

L’artista afferma che è riuscito a rinascere con la canzone La mia Felicità, in cui ha passato un momento di forte tristezza, infatti la scorsa estate non ha realizzato nulla perché non era felice. Gli sembrava una vera e propria presa in giro scrivere qualcosa di allegro, quando il suo stato d’animo era l’opposto. Grazie a questo pezzo è uscito da quel buio. Ha scritto anche due serie tv, ma ha rivelato che ci vuole ancora molto tempo per farle uscire. Rovazzi afferma che da grande avrebbe tanto voluto fare l’astronauta, ma ora gli piacerebbe molto essere un affermato attore in America. Si tratta sicuramente di un personaggio molto creativo, simpatico e ambizioso; vedremo cosa gli riserverà il futuro!

Video di “La mia felicità” meglio della canzone stessa?

Il video musicale di Fabio Rovazzi “La mia felicità” racconta di alcune creature arrivate sulla terra attraverso un asteroide che ha eliminato i dinosauri, che hanno preso il sopravvento della terra e lui desidera salvarla per farla ritornare come prima, per poter ottenere la felicità del popolo. Nel video uno di questi esseri è stato rapito e lui deve riportarlo sulla terra e ad aiutarlo doveva essere Ramazzotti, che purtroppo però si trova altrove e non vuole proprio farlo.





