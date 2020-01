FABIO ROVAZZI/ Innamorato: “Farei di tutto per Karen” (Soliti Ignoti Lotteria Italia)

“Il 2019 è stato un anno fantastico. Imparate a perseguire i vostri sogni credendoci davvero. Allontanate la paura e l’odio, saranno sempre i vostri peggiori nemici. Buon 2020 a tutti”. Questi gli auguri di Capodanno di Fabio Rovazzi, che su Instagram pubblica il collage dei suoi post più di successo. Stasera, su invito di Amadeus, sarà ospite ai Soliti Ignoti Lotteria Italia come concorrente o identità da svelare. In ogni caso, qualunque siano i panni, si può dire che quella di Rovazzi sia una presenza ormai ‘fissa’ del piccolo schermo (e non solo, come ci ha abituati, dei social network). Tutto è partito da Youtube, da dove viene anche la sua fidanzata Karen Rebecca ‘Kokeshi’ Casiraghi, praticamente onnipresente nel suo feed di Instagram. I due sono fidanzati da sette mesi e a oggi si dicono più innamorati che mai. Il loro primo incontro è avvenuto quando entrambi stavano con altre persone. Fabio e Karen si sono conosciuti al cinema: “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa”.

Fabio Rovazzi felicemente fidanzato

È stato Fabio Rovazzi a fare il primo passo: “Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Ma appena mi sono chiuso la porta di casa alle spalle, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei: non ci siamo più separati”, ha raccontato in un’intervista a Gente. Eppure, Fabio si è sempre definito “un tipo piuttosto indeciso” con “qualche problemino con il ‘per sempre’”… “Siamo insieme da sette mesi, stiamo bene e siamo così uniti che a volte penso ci piacerebbe fonderci, essere davvero una cosa sola. Senza Karen mi sento perso. Quando siamo in mezzo a tanta gente, invece di guardarmi attorno cerco lei. E quando la trovo sto bene. È una donna pazzesca, di rara ironia (…) mi ha dato serenità e grandi orizzonti”. Per lei farebbe di tutto, tranne una cosa: “I tatuaggi! L’ho detto, sono un eterno indeciso, potrei cambiare idea, stufarmi”.

Kokeshi descrive il ‘suo’ Fabio Rovazzi

Anche Karen Rebecca Casiraghi, meglio conosciuta come Kokeshi, ammette di aver trovato in Fabio Rovazzi la sua dolce metà. La relazione con lui l’ha arricchita anche dal punto di vista umano: “Prima di conoscere Fabio ero istinto puro, ora penso di più prima di agire. Per osmosi sto acquisendo il senso di responsabilità che lui ha nei confronti della gente che lo segue”. Poi dichiara: “Stargli accanto mi arricchisce e mi confonde”, perché “ogni giorno mi fa scoprire una professione, una passione che vorrei approfondire: lui è poliedrico, ha mille interessi, è infaticabile”. Una coppia ben assortita, dunque, dal momento che anche lei è un tipo piuttosto estroso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA