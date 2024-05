Fabio Rovazzi, Lucia Pizzuti è nuova fidanzata?/ Dopo Karen Kokeshi spunta il suo nome ma…

E’ tempo di una nuova fidanzata per Fabio Rovazzi. Lo youtuber e cantante italiano, all’anagrafe Fabio Piccolrovazzi, è balzato alla grande popolarità nel 2016 con il singolo “Andiamo a comandare” diventata una hit da milioni di streaming. Un successo straordinario certificato anche disco d’oro per lo streaming. Sulla scia del successo e della popolarità si è accesa anche la curiosità sulla vita privata del cantante che in passato ha vissuto una storia d’amore con la influencer Karen Kokeshi. La loro storia è però naufragata e negli ultimi mesi il cantante è stato avvistato a New York in compagnia di una nuova ragazza.

A svelare il nome della ragazza è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, che spulciando le stories di Instagram del cantante ha notato una somiglianza alle foto pubblicate anche da Lucia Pizzuti. Un caso davvero singolare che ha spinto la blogger a pensare che i due fossero insieme visto che alcune stories erano identiche. Tra le storie pubblicate anche quella del rooftoop dell’ Empire State Building.

Lucia Pizzuti, la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi?

Ma chi è la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi? L’unica cosa che possiamo dirvi: si chiama Lucia Pizzuti. Non sappiamo niente altro, visto che il cantante non ha ancora ufficializzato la nuova relazione. Sicuramente Lucia Pizzuti è riuscita a fare breccia nel cuore del cantante dopo la fine della lunga relazione con Karen Kokeshi. I due si sono lasciati nel 2022 con tanto di annuncio pubblicato sui social: “so che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono”. In realtà dopo la fine della storia con Karen Kokeshi si è parlato di un flirt con l’attrice Stefania Spampinato mai confermato.

A far discutere però le dichiarazioni di Fabio Rovazzi che, parlando della sua vita privata, ha detto: “sono fidanzato. La mia ragazza si è spaventata quando le ho fatto questo discorso sul voler diventare padre, perché siamo insieme da poco”.











