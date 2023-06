Fabio Rovazzi: “Mi fece lo scontrino…”/ L’aneddoto top secret su Silvio Berlusconi

Fabio Rovazzi si riattiva via Instagram: il retroscena di vita, su Silvio Berlusconi

Nelle ore segnate dalla notizia della morte dell’influente politico e capo fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Fabio Rovazzi si aggiunge agli ultimi addii destinati all’icona made in Italy di risonanza internazionale. Riattivatosi a mezzo Instagram, nel dettaglio, il cantautore rappresentativo della Generazione zeta, Fabio Rovazzi, rilascia per iscritto un ultimo saluto a Silvio Berlusconi, nella caption del nuovo post condiviso con il popolo del web. Un messaggio social, tra le cui righe in descrizione, il cantautore catalizza l’attenzione dell’occhio pubblico facendo luce su un particolare retroscena di vita, di un momento condiviso in passato con il politico italiano più influente su scala mondiale, il quale veniva a mancare il 12 giugno scorso all’età di 86 anni.

Reduce dal rilascio del nuovo singolo estivo che lo vede protagonista in duetto con Orietta Berti, La discoteca italiana, nel post di addio a Silvio Berlusconi, esordisce: ” Sono sempre stato in dubbio se dirlo o meno, perchè si sa: la politica è un terreno minato, dal quale peraltro mi sono sempre tenuto molto lontano”.

Quindi, il post dell’artista candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023 con il nuovo singolo, poi prosegue: “Ma oggi c’è un racconto che mi va di condividere con voi: qualche anno fa, per una serie di imprevedibili coincidenze, ho avuto l’incredibile occasione di passare una giornata con Silvio Berlusconi. È un aneddoto che ho sempre tenuto segreto, ma è quello con la A maiuscola. È stata una giornata indimenticabile: abbiamo chiaccherato di vita e imprenditoria. Mi ha raccontato i suoi aneddoti più incredibili e impensabili e mi ha anche offerto un gelato. Sì, un gelato, servito da lui stesso da dietro al bancone con

tanto di gag dove mi fece lo scontrino con su scritto “servito e offerto da Silvio Berlusconi”. Un retroscena di vita condivisa con tanto di fotoricordo nel web- volto a testimoniare evidentemente dell’icona nostrana l’ironia, l’approccio empatico al prossimo e l’inscindibile legame al mondo delle imprese e il lavoro in genere, a cui Silvio ha dedicato anima e corpo annoverando tra i traguardi la fondazione nel 1994 di Mediaset.

Fabio Rovazzi si dichiara vicino alla famiglia di Silvio Berlusconi

“Indipendentemente dalle idee che ognuno di noi può avere, è innegabile che si tratti di una mente straordinaria -prosegue poi il messaggio di addio di Fabio Rovazzi, al padre fondatore del partito politico nella Coalizione del Centro-destra-, un

genio della comunicazione e un pezzo della storia italiana”. Quindi, le righe delle condoglianze ai familiari di Silvio Berlusconi: “Sarò sempre onorato di quella giornata, che porterò nel cuore per sempre.

Condoglianze affettuose a Pier Silvio, a tutta la sua famiglia e i suoi collaboratori. Buon viaggio Silvio”.











