FABIO ROVAZZI/ “Onorato di aver conosciuto papa Francesco” (Concerto di Natale)

Fabio Rovazzi è uno dei cantanti invitati ad animare la festa di Natale in Vaticano in onda il 24 dicembre in prima serata su Canale 5. Il Concerto di Natale in Vaticano (questo il titolo ufficiale dell’evento) è stato registrato sabato 14 dicembre nel grande auditorium denominato Aula Paolo IV. Ad accompagnare Fabio ‘a casa del Papa’ ci ha pensato mamma Beatrice, che – durante l’udienza per il saluto agli artisti – ha fatto la sua comparsa al fianco del giovane Fabio. Una bella soddisfazione, per il videomaker e cantante milanese, che fino a pochi anni fa non avrebbe mai pensato di poter raggiungere un traguardo del genere. La foto della loro stretta di mano è stata prontamente pubblicata su Instagram. A corredo dello scatto, Fabio ha scritto: “Sono sempre più grato alla vita per tutte le incredibili opportunità che mi sta regalando. Onorato di averti conosciuto”.

Fabio Rovazzi canta in Vaticano

Non ci sarà solo Fabio Rovazzi, ad animare la serata del 24 della prima rete Mediaset. A salire sul palco con lui, anche Art Voice Academy, Arisa, Giorgio Albiani, Fabio Armiliato, Susan Boyle, Simone Cristicchi, Elisa, Andrea Griminelli, Alma Manera, Mahmood, Mireille Mathieu, Davide Merlini, Noemi, Orchestra Italiana del Cinema, Piccolo Coro Le Dolci Note, Lionel Richie, Leo Rojas, Bonnie Tyler e The Charleston Mass Gospel Choir. Lo spettacolo natalizio è un appuntamento fisso dal 1993. La conduttrice designata per quest’anno è Federica Panicucci.

Fabio Rovazzi: dai concerti a Star Wars

A parte la musica, nell’orizzonte più prossimo di Fabio Rovazzi c’è un altro grande sogno che nasce da una passione: il cinema. Di recente, infatti, il cantante è volato a Los Angeles per sfilare sul ‘blue carpet’ insieme ai protagonisti del nuovo Star Wars. Questa saga rappresenta una delle più grandi fonti d’ispirazione per lui, che del cinema ha fatto il suo secondo lavoro. Il primo video, girato a sei anni, mirava a riprodurre proprio una scena dell’episodio cinque. Non solo: in quell’occasione, improvvisandosi scenografo, il piccolo Rovazzi aveva anche costruito una navicella spaziale. Questo il commento a caldo dopo l’evento a Hollywood: “Camminare a un metro di distanza da Harrison Ford e Mark Hamil è stata una delle esperienze più bella della vita. Era già successo a Londra per l’Episodio Otto. Però ci fu un piccolo malinteso: credevo si trattasse di una normalissima anteprima, non un evento di portata planetaria. Dunque indossai una semplice tuta e scarpe da ginnastica giallo fluo, ritrovandomi come un pesce fuor d’acqua in mezzo alle star. Quest’anno invece ero preparato e vestito di tutto punto”.



