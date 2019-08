FABIO ROVAZZI/ Senza Pensieri, video: “Terence Hill ha dato più nobiltà a tutto”

Fabio Rovazzi è tornato con il nuovo singolo “Senza Pensieri” in cui ha collaborato con Loredana Bertè e J-Ax. Nel videoclip, invece, ha fatto incetta di vip e personaggi noti che hanno deciso di divertirsi con lui per lanciare un messaggio importante. Rovazzi, infatti, raggiunto da Il Giornale, ha dichiarato: “Senza pensieri è la storia di una società nella quale alle persone viene tolto il pensiero”. Un chiaro riferimento alla realtà di oggi dove tutti noi siamo continuamente martellati da informazioni che a volte ci fanno perdere di vista le cose più importanti. Lo sa bene Rovazzi, che ha detto: “«La gente è martellata da una quantità incredibile di informazioni e non si rende conto delle emergenze vere come i rifiuti, il riscaldamento globale eccetera”.

Fabio Rovazzi sul nuovo video: “ossessionato dall’idea di creare un prodotto leggibile”

Per il video di “Senza Pensieri”, Fabio Rovazzi ha collaborato con grandi personaggi del piccolo schermo: da Terence Hill a Mentana a Fabio Fazio e Gigi Marzullo. Un video che si presenta come un piccolo film curato nei minimi dettagli: “sono ossessionato dall’idea di creare un prodotto leggibile che abbia un significato senza cadere nel moralismo o nella superficialità. Ci vuole un attimo a cascarci”. Il rapper, infatti, non nasconde che il cinema è tra i suoi progetti futuri, ma prima di lanciarsi in questo campo vuole avere l’idea giusta: ” è il mio obiettivo, sto temporeggiando perché è sempre più difficile confrontarsi con un box office spietato. Insomma, è molto difficile far mettere i pantaloni alla gente e farla uscire di casa”. Parlando di cinema e qualità, il rapper ha le idee ben chiare: “resto convinto dell’idea che la qualità paghi sempre. Guardi Checco Zalone. Sta lontano dalle scene per tanto tempo ma poi ogni suo film è un evento”.

Fabio Rovazzi: “mi è rimasta la voglia di fare ancora tv”

Parlando del nuovo videoclip “Senza Pensieri”, Fabio Rovazzi ha speso una parola per i vari ospiti protagonisti. A cominciare da Enrico Mentana, il direttore del TG La7: “mi piace che Mentana si cali nel suo ruolo di conduttore del tg per annunciare che siamo in un mondo senza problemi”, mentre su Paolo Bonolis ha detto: “ho grande stima per lui, ha un linguaggio incredibile”. Nel ruolo di un banchiere, invece, ritroviamo Fabio Fazio: “il suo è un cammeo molto divertente che prende in giro un luogo comune dell’artista che, se lavora, è solo per pagarsi un altro mutuo”. Infine Terence Hill, una presenza a sorpresa che Rovazzi ha commentato così: “la sua partecipazione ha dato più nobiltà al tutto”. I due si sono conosciuti su set di Don Matteo dove il rapper ha recitato in una puntata della nuova stagione. A parte il cinema, Rovazzi non nasconde di essere interessato anche al mondo della televisione. Lo scorso anno, infatti, ha condotto con grande successo l’edizione di Sanremo Giovani con Pippo Baudo: “ne sono stato entusiasta al punto che mi è rimasta la voglia di farne ancora”.





