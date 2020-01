FABIO ROVAZZI ‘SPIETATO’ IN DON MATTEO 12/ È lui che gli ha sparato!

Fabio Rovazzi ha sparato a Don Matteo. Il suo ruolo, nella prima puntata della stagione 12, è quello di un documentarista spietato che calpesta i sentimenti e la dignità delle persone in nome dell’“esperimento sociale”. I risultati – le reazioni – vengono poi pubblicati sul suo canale Youtube. L’ultimo video lo porta fino a Spoleto, dove nasconde un origami con migliaia di euro allo scopo di scatenare un’improbabile caccia al tesoro tra gli abitanti del paese. Il suo vero intento, però, non è tanto quello di prendersi gioco di chi sarà tanto ingenuo da abboccare; dietro alla burla, infatti, si cela un piano ben peggiore. L’obiettivo del documentarista non è altro che uccidere Don Matteo.

Fabio Rovazzi e il confronto con l’“icona” Terence Hill

Fabio Rovazzi ha sempre sognato di lavorare al fianco di Terence Hill. Il loro primo incontro, in effetti, è stato voluto e organizzato dallo stesso Rovazzi: “Terence è un’icona, uno di quei personaggi mitici con i quali sono cresciuto”, ha dichiarato l’attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Averlo in un mio video era un sogno. Gliel’ho buttata lì, ha accettato. E ora sono io che partecipo alla fiction che lo vede protagonista assoluto. I grandi sono pezzi di storia, personaggi immensi che possono insegnarti molto. Lo scambio di opinioni con loro è nutrimento per la creatività. Io esco, parlo e mi confronto con chiunque: con i ragazzi riesco a essere il più buffone di tutti, con i manager di aziende, per i quali scrivo i testi delle pubblicità che poi interpreto, sono serissimo. E poi mi diverto con i grandi artisti assieme ai quali invento gag e video, come quella di Will Smith che si lava i denti nella mia camera d’albergo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA