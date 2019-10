Fabio Rovazzi/ Video, lo youtuber riesce ancora a stupire tutti con…

Gag a non finire per la nuova carriera di Fabio Rovazzi, sempre più impegnato su fronti che lo vedono vicino a Danti e Rosario Fiorello. Il rapper ha scelto infatti di indossare i panni di autore per creare un’animazione in cui i protagonisti sono proprio lo youtuber e il conduttore Fiorello, dal titolo Se Stai Zitto Fai un Figurone. Una breve introduzione per Danti, in attesa di rilasciare il suo primo e nuovo singolo Tu ed D’Io, feat J-Ax e Nina Zilli, in uscita il prossimo 25 ottobre. Rovazzi però ha informato tutti i fan in queste ultime ore che su Spotify è già presente la versione cantata della gag canora che lo vede con Fiorello. Clicca qui per guardare il video di Danti, Fiorello e Rovazzi. Fabio nel frattempo sembra essere ritornato sui suoi vecchi passi, mettendo al centro il divertimento e molto meno la musica. A quanto pare, rivela Blogo, non ha nessuna intenzione di ritornare a Sanremo Giovani, dopo aver condotto lo spazio l’anno scorso al fianco di Pippo Baudo. Sarà invece il mondo degli sketch la vecchia/nuova strada da percorrere? A quanto pare sì. Lo specifica nel video Una notte con Will Smith, con la partecipazione di quest’ultimo. “Perchè voglio ritornare a fare il vlog? Perchè fra Snapchat, Instagram Stories e tutto il resto, è da anni che non faccio più vlog”, dice. Ripercorre infatti quel periodo in cui raccontava agli ammiratori le sue giornate e molto altro.

Una giornata con Fabio Rovazzi e la sua notte con Will Smith: è questo il tema dell’ultimo video rilasciato sui social dallo youtuber. Ora ritornato alle origini e un po’ anche al periodo trascorso con Fedez, quando i due si divertivano a condividere scena di vita quotidiana. Nessuno spazio alla recitazione, ma tutto programmato e di sicuro la presenza di Smith nel video di 10 minuti non può che aumentare la popolarità dell’ex amico del rapper milanese. Oggi, 13 ottobre 2019, Fabio Rovazzi sarà invece ospite di Mara Venier per parlare dei suoi prossimi progetti e di quale piega prenderà la sua carriera da adesso in poi. Ci sarà di sicuro uno spazio per parlare dell’incontro con Smith, avvenuto diverse settimane fa durante un party dato dall’attore americano. Non sappiamo se ci sarà un seguito oppure no, ma si tratta di un bell’inizio per Rovazzi, soprattutto per superare i confini italiani e rivolgersi ad un pubblico molto più vasto. Lo dimostra anche il fatto che Smith abbia deciso di invitarlo a Budapest per l’uscita del film Gemini Man che lo vedrà sotto la regia di Ang Lee, in uscita dallo scorso 10 ottobre nelle sale cinematografiche italiane.

Danti, Rovazzi e Fiorello





