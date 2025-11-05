Chi è il tenore italiano Fabio Sartori: i primi passi, la svolta in carriera e quel legame speciale con Luciano Pavarotti. E la vita privata...

Fabio Sartori è a tutti gli effetti uno dei tenori italiani più apprezzati in ambito internazionale, grazie ad un carisma che ha pochi eguali ed una capacità magistrale di tenere il palco. Dotato di una voce potentissima, Fabio ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica già da giovanissimo, esibendosi in chiesa e in cori locali. I primi lavori, tuttavia, sembrano allontanarlo dalla sua passione per il canto. Fabio Sartori inizia infatti a lavorare come saldatore, poi però decide di inseguire la sua passione e studiare al Conservatorio di Venezia, dove perfeziona il suo talento.

Da quel momento, fondamentalmente, dà il via ad una carriera straordinaria, che lo ha visto calcare i principali teatri d’opera al mondo, tra cui la Scala di Milano, il Metropolitan Opera di New York e la Staatsoper di Vienna. Tra le sue migliori interpretazioni come non menzionare i ruoli di Otello, Radames e Calaf. Nel 2022, Fabio Sartori si aggiudica il Pavarotti d’Oro, riconoscimento che ha dedicato proprio al suo maestro e idolo Luciano Pavarotti.

Fabio Sartori e quel legame speciale con Luciano Pavarotti: l’omaggio dell’artista all’indimenticabile tenore

“Quando sento Luciano, la leggerezza della sua voce, la nobilità del suono, imparo le opere con più facilità”, aveva detto Fabio Sartori nel corso di una intervista. Benché sia molto famoso, Sartori preferisce non mescolare la sfera privata con quella pubblica. In un’intervista di qualche tempo fa, tuttavia, ha menzionato una figlia di nome Rebecca, ma non sappiamo altro.

Tornando alla musica e allo spettacolo, questa sera, mercoledì 5 novembre, lo vedremo tra i protagonisti del concerto evento Pavarotti 90, la serata che celebra la nascita e la carriera dell’indimenticabile tenore. Un appuntamento imperdibile per chiunque ami l’opera.

