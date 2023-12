Fabio, semifinalista Bake off 2023/ Per il pubblico è il vincitore: “Sei il nostro orgoglio, sempre umile”

Fabio Caldarulo sarà un finalista di Bake Off Italia 2023?

Fabio Caldarulo è tra i concorrenti semifinalisti di Bake Off Italia 2023, la gara culinaria all’ultimo dolce tra aspiranti pasticceri pronti a tutto per vincere il titolo di migliore pasticciere italiano. L’ex autista di autobus è considerato in pole per la vittoria finale del titolo di migliore pasticciere italiano. Durante la scorsa puntata, l’aspirante pasticcere si è dovuto confrontare con la preparazione di 5 dolci tipici da street food delle capitali europee: waffles (Bruxelles), churros (Madrid), scone, krapfen tedeschi e pastel de nata (Lisbona). Una prova creativa che Fabio ha portato a casa con un discreto successo conquistando il palato dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Prova superata quindi per Fabio che con Roberta, Gabriele e Tommaso è tra i semifinalisti dell’edizione 2023 del reality show di pasticceri rimasti ancora in gara sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore.

Chi è Fabio Caldarulo, concorrente semifinalista di Bake off Italia 2023

Ma chi è Fabio Caldarulo, semifinalista di Bake Off Italia 2023? Nella vita ha lavorato come autista di autobus e non solo, visto che per aiutare la famiglia ha fatto diversi e variegati lavori rinunciando anche allo studio. Oggi è innamorato ed è papà, ma nonostante gli impegni che una famiglia richiede ha voluto mettersi in gioco sognando un futuro come pasticcere. La pasticceria è sempre stata la sua più grande passione e per questo motivo ha deciso di mettersi in gioco nel cooking show.

Il suo sogno nel cassetto? Aprire un giorno una pasticceria per garantire alla figlia quella libertà di scelta che lui non ha mai avuto. Sui social in tanti fanno il tifo per lui: “Fabio sei il nostro orgoglio, sii sempre umile!”.











