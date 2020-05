Fabio Serventi scomparso/ Uomo confessa omicidio ad un amico: intercettazione choc

Pubblicità

Dallo scorso 21 marzo non si hanno più notizie del giovane Fabio Serventi, 24enne di Perdaxius (Carbonia Iglesias). La mamma e la sorella ieri erano in collegamento con la trasmissione Chi l’ha visto per lanciare l’ennesimo appello. Il giovane sarebbe uscito di casa senza portare nulla con sé, ma l’allarme è scattato dopo il mancato rientro. A destare però scalpore è una intercettazione che vede protagonista un altro giovane, Andrea, mentre parla con un amico di soldi e di un corpo che non sarà mai trovato: “Non lo troveranno mai, lo so solo io dov’è”. Andrea spiega all’amico che non ci sarebbero prove ed aggiunge: “l’ho negato l’omicidio, però purtroppo avevo… avevo il vespino di questo ragazzino”. La scomparsa di Fabio ha così assunto una nuova luce proprio dopo l’intercettazione che è stata prontamente comunicata alla famiglia del ragazzo. “So solo che mio figlio non è ancora rientrato, non so neanche cosa abbia potuto fare un ragazzino di quell’età per avergli fatto una cosa del genere”. Andrea attualmente si trova in carcere.

FABIO SERVENTI SCOMPARSO: L’APPELLO DELLA FAMIGLIA

La mamma di Fabio Serventi ha ripercorso l’intera vicenda: “E’ uscito ma nessuno ha visto niente, è una cosa incredibile, non può essere vero!”. Fabio sarebbe uscito di casa in ciabatte, quindi secondo la madre “sarebbe andato con un amico fidato”. Potrebbe essere stato attirato in una trappola? Dalle intercettazioni la persona arrestata dice di aver ricevuto dei soldi per far “sparire” Fabio, anche se poi successivamente riferisce di essere stato ritrovato con il suo vespino, come ripreso da alcune immagini. Successivamente agli inquirenti avrebbe detto di aver trovato il mezzo nelle campagne. La sorella maggiore Silvia, anche lei in collegamento con la trasmissione di Rai3, ha lanciato un appello: “Chiediamo a qualcuno che ha visto di farci trovare il corpo, anche chiamando in forma anonima, chiediamo solo questo”. Secondo la ricostruzione, Fabio sarebbe stato ucciso su commissione per una dose di droga per la quale avrebbe chiesto soldi a un conoscente. L’uomo arrestato, 34 anni, nega di aver ucciso il ragazzo nonostante le registrazioni.



