Fabio Testi: “Avevo più morose contemporaneamente”/ “Ursula Andress gelosissima”

Fabio Testi, a “I Fatti Vostri”, racconta l’inizio della sua carriera da attore: “Il segreto per rimanere giovani? La cosa più bella è fare quello che vuoi tu, nessuno ti deve dire niente. Quando ero piccolo ho fatto anche il geometra comunale. Però sul lago di Garda girarono dei film sui pirati e io e altri ragazzini facemmo le comparse. Inizialmente i miei non furono felici, poi quando decisi di trasferirmi a Roma, mio padre mi disse: ‘Fai come vuoi te, però ricordati una cosa. La porta sarà sempre aperta per mangiare e dormire, ma i soldi per discoteca e benzina te li guadagni da solo’. Ed è andata bene”.

Nella sua vita, Fabio Testi ha pensato anche di iniziare una carriera come conduttore: “Me l’aveva proposto Boncompagni. Ma io sono abituato con i copioni, con qualcuno che mi dirige. Era troppa responsabilità e ho detto di no. Ma ho sbagliato”.

Nella sua vita, Fabio Testi ha avuto tantissime donne, tutte molto belle e corteggiate sul panorama cinematografico mondiale. A “I Fatti Vostri” racconta: “A quell’età avevo più di qualche morosa. E allora io mi ero inventato una fidanzata parigina gelosissima, e dicevo che la mattina sarebbe tornata. E loro scappavano. Era l’unico modo per essere un pochettino libero, sennò era una lotta continua. Ho uno scatolone pieno di lettere d’amore, quando sarò vecchio le leggerò”.

Tra le sue fiamme, “Ursula Andress era stupenda, meravigliosa, come amica a compagna, ma come amante era assurda. Era molto molto gelosa. Le voglio un bene dell’anima però era difficile da gestire”. L’attore ha alle spalle un matrimonio, dal quale ha avuto tre figli: “I miei figli si sono laureati tutti e tre in Inghilterra. Li ho messi nella scuola inglese a Roma e poi li ho mandati lì. In Italia abbiamo perso punti nell’industria cinematografica, così ho detto loro di laurearsi“.

