Fabio Testi, chi è e carriera: il grande successo al cinema

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio con una puntata ricca di ospiti e, a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo, ci sarà anche Fabio Testi. L’attore è un simbolo del cinema italiano: nato nel 1941 a Peschiera del Garda, ha debuttato come attore recitando come testimonial per alcuni Caroselli nel corso degli anni ’60, sino alla sua prima importante esperienza cinematografica in C’era una volta il west di Sergio Leone del 1968.

Gli anni ’60 e ’70 sono decisivi per la sua definitiva consacrazione, a livello nazionale e non solo. Importantissimo è stato il successo de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica del 1970, in cui Fabio Testi ha recitato. In un’intervista dello scorso anno a Specchio, inserto de La Stampa, in merito alla sua filmografia ha confidato: “Ognuno è un periodo bello della mia vita, in cui ho dato anima e corpo. Ma ‘Il giardino dei Finzi Contini‘ è quello con cui ho raggiunto un successo internazionale e occupa un posto importante nella mia carriera”.

Fabio Testi, dalla collaborazione con Vittorio De Sica alla televisione

Un film importante per Fabio Testi e che gli diede anche la possibilità di collaborare con un grande del cinema come Vittorio De Sica. Sempre a Specchio, in merito al lavoro al fianco del regista, ha ammesso: “Lavorare con lui era facilissimo: si metteva sotto la macchina da presa e faceva i ruoli, noi dovevamo solo imitarlo”. Un altro importante successo internazionale per l’attore è arrivato nel 1975, quando ha recitato in L’importante è amare di Andrzej Żuławski.

Oltre alla carriera attoriale tra cinema e televisione, Fabio Testi ha anche preso parte a numerosi reality del piccolo schermo; nel 2003 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, nel 2020 invece è stato tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

