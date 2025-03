Chi è Valentina, la giovane fidanzata dell’attore ottantatreenne Fabio Testi

Ottantatré anni e non sentirli. L’attore Fabio Testi vive questa fase particolare della sua vita con grande entusiasmo e voglia di fare, grazie anche a Valentina, la fidanzata più giovane di lui che da qualche tempo sarebbe stabilmente nella sua vita. In una intervista rilasciata a Caterina Balivo, nel salotto de La Volta Buona, l’attore non si è sbottonato più di tanto sulla sua attuale relazione, ma ha fatto capire chiaramente di essere rimasto lo stesso di sempre.

“Se ho messo la testa a posto? Credo che la vita sia fatta di impulsi. La mia fidanzata Valentina sa bene che non cambi la testa quando hai la mia età”, ha detto Fabio Testi nel corso della chiacchierata con la conduttrice. Nel suo passato sentimentale la dolorosa separazione da Lola Navarro, con cui ha avuto 3 figli, ma anche tante altre storie d’amore più o meno importanti.

Fabio Testi, vita sentimentale più serena dopo una separazione dolorosa

Con l’ex moglie, Fabio Testi ha vissuto momenti di scontro molto intensi e la separazione è stata dura per tutta la famiglia. “Ci hanno rimesso i nostri figli. Noi eravamo ostaggi dei nostri avvocati divorzisti che ci volevano uccidere, vanno oltre ogni interesse morale”, ha confidato. Sempre a proposito della separazione da Lola, in un altro passaggio a Domenica In, Fabio Testi aveva identificato gli avvocati come il nemico del suo rapporto con l’ex moglie.

“Il rapporto si poteva sistema ma lo hanno massacrato. È stata preda di questi avvocati che ci hanno massacrati, ci hanno tenuti in tribunale per ventidue anni e lei era succube loro”, l’amara constatazione dell’attore. Oggi però Fabio Testi guarda oltre e si gode l’amore al fianco della sua misteriosa e più giovane fidanzata Valentina.

