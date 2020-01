Fabio Testi concorrente Grande Fratello Vip 4/ “Ci sono anche io” ma è polemica!

Si avvia al completamento il cast del Grande Fratello Vip 4. Nelle ultime ore, attraverso i canali social ufficiali del reality di Canale 5, sono stati svelati molti concorrenti che faranno il loro ingresso nella Casa mercoledì 8 gennaio. L’ultimo annunciato è Fabio Testi, noto attore italiano, che annuncio “Ci sarò anch’io” nel video pubblicato su Instagram. Oggi 78enne, Fabio Testi va ad aggiungersi ad un cast particolarmente variopinto che annovera al momento Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa e quattro ex concorrenti della versione Nip del reality Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Fabio Testi nel cast del Grande Fratello Vip 4: polemica sul web

L’annuncio della partecipazione di Fabio Testi al Grande Fratello Vip 4 ha però scatenato sul web un po’ di polemiche. Il pubblico sembra essere deluso dalla presenza di pochi giovani nel cast di questa nuova edizione. Tra i commenti infatti si legge: “Ma veramente un cast di soli anziani?????? Ma oltre Paola di Benedetto non c’è nessun giovane????! Ma quest’anno veramente un flop nel cast!!!”; e ancora “Ma tutti vecchi? Spero davvero che gli ultimi annunciati siano giovani, altrimenti…”; c’è ancora chi nota “Preferisco gente anziana che crea dinamiche e ha carattere piuttosto di tornisti inesistenti per creare le storielle fasulle nel cast”. Un cast che, dunque, già sta creando discussione. Quali sorprese ci saranno ancora in serbo?





