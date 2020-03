Fabio Testi “Dalle due ceffoni o lei a te e la fate finita”/ Frasi choc contro Teresanna

Fabio Testi è finito di nuovo nel mirino del pubblico del Gf Vip 4 e non è di certo una novità. L’attore infatti ha deciso di riportare la pace nel gruppo in seguito alla lite fra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta e si è attirato invece l’ira del web. Testi infatti avrebbe voluto dare il via ad una preghiera per rivolgere un pensiero a tutti coloro che stanno soffrendo a causa del Covid-19, ma Sossio ha continuato ad accusare Teresanna senza sosta, cercando qualche sostenitore. A quel punto l’artista è sbottato in modo infelice: “Dalle due ceffoni o lei a te e la fate finita”, ha suggerito all’ex calciatore. I social sono insorti nell’immediato e sono stati tanti a chiedere la squalifica del concorrente: per molti, le sue parole sono attribuibili ad un’incitazione alla violenza contro le donne. Analizzando la frase e il tono ironico con cui Fabio l’ha pronunciata, è molto improbabile che la produzione deciderà di seguire la linea dura e che proceda con l’espulsione, come vorrebbe una grande fetta di pubblico. La palla però è nelle mani degli stessi spettatori, che nel televoto di questa sera potrebbero decidere comunque di punirlo con l’eliminazione.

FABIO TESTI CHIEDE PIÙ RISPETTO NELLA CASA DEL GF VIP 4

Fabio Testi non ha mai gradito alcuni atteggiamenti degli altri inquilini del Grande Fratello Vip 4 ed è ritornato sull’argomento proprio in questi giorni. L’attore infatti ha chiesto più volte ai suoi compagni d’avventura di modulare la voce, di abbassare i toni durante le ore di riposo del gruppo. Una regola non scritta che Sossio Aruta avrebbe infranto durante una delle ultime notti. “Ma tu eri sveglia quando Fernanda ha rimproverato Sossio?”, ha chiesto infatti a Sara Soldati, incerta sulla risposta. “Bisogna parlare piano, altrimenti si sente tutto. Anche Valeria viene a dormire tardi e fa spesso rumore. Ci vuole un minimo di rispetto, è il concetto numero uno dell’educazione”, ha aggiunto Testi. I pensieri dell’artista però vanno anche a medici e operatori sanitari che oggi, come ieri e come domani, stanno facendo di tutto per curare chi è stato colpito dal Coronavirus. “Noi ci rivolgiamo a loro con un grande applauso”, ha detto Testi, “sono dei veri e propri eroi che ogni giorno si impegnato ad alleviare le sofferenze. Noi li abbracciamo”.



