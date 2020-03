Fabio Testi/ “Dura realtà fuori dalla casa, il bacio con Paola Di Benedetto? Istinto”

Fabio Testi è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 4 la scorsa settimana. Dopo aver messo piede fuori dalla casa più spiata d’Italia ha trovato un mondo nuovo e diverso rispetto a quello che aveva lasciato, causa l’epidemia da coronavirus: “Io ho una fortuna immensa, ho un’azienda agricola tutta recintata e qui dentro mi muovo tranquillamente – le sue parole rilasciate ad un’intervista al magazine Chi – sono fortunatissimo. Qui ho i miei cugini che sono chiusi dentro da quel dì e poi qui c’è sempre qualcosa da fare…”. Diversa la situazione per i figli, a cominciare da quello che è Shanghai: “Per lui sono stato molto, molto preoccupato – ha spiegato il noto attore – quando mi hanno spiegato la situazione, è da allora che volevo uscire. Non poter parlare con lui, non potendo chiamare, era insostenibile, così ho chiesto di essere nominato e alla terza volta ce l’ho fatta. Ora siamo costantemente in contatto”.

FABIO TESTI: “VOLEVO OFFRIRE UN’IMMAGINE DI ME REALE”

Fabio Testi ammette di aver subito il colpo appena uscito dalla casa, pur essendo a conoscenza della situazione di emergenza che si stava vivendo in Italia: “Però importantissimo è il contatto con i miei figli. Parlo due o tre volte al giorno con loro ed è un palliativo al dolore e alla situazione”. Si parla ovviamente della sua esperienza nella casa: “Ho cercato di non recitare, di non mettere in campo la mia esperienza d’attore, mi sono preso una vacanza dai miei ruoli televisivi per regalare un pezzo di Fabio Testi nella sua naturalezza: in mutande, che cucina, che fa un pisolino”. Testi ha spiegato anche di aver voluto mandare un messaggio ai giovani “dicendo che si può fare tutto: cinema, tv, fare i vip, fare il Gf, rimanendo normali, il nostro è un lavoro come un altro, e paga fare le cose con serietà e con amore”. E a proposito di Gf, le ultime parole sono per Paola Di Benedetto e il famoso “bacio” con la giovane concorrente: “Non era un bacio casto? Diciamo che era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine”.



