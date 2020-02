Fabio Testi/ Gli scatti d’ira lo penalizzano con il pubblico (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi continua a riscuotere un successo in negativo agli occhi dei fan del Grande Fratello Vip 4. In queste ultime ore, l’attore ha manifestato di nuovo una grande ira quando il suo sonno è stato interrotto dall’incursione notturna in camerata da parte di alcuni concorrenti. Solo che le sue parole hanno in qualche modo colpito le donne che hanno partecipato allo scherzo, ovvero Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto. “Ma perchè rompete i co***oni adesso in camera? Giocate, giocate, due kg di aglio e ve li faccio a supposta. Vedrete… ridete, ridete, vi infilo i tampax nell’aglio!”, ha detto Testi. Una frase tuttavia passata quasi inosservata per via dell’assenza di microfono, ma che ha divertito parecchio Andrea Montovoli. Uno dei bersagli del gruppetto infatti era proprio l’attore, oltre al sempre più quotato Patrick Pugliese. Anche questa volta, sui social si è scatenata subito la polemica per via dei modi poco gentili dell’artista, mentre altri chiedono a gran voce che anche lui possa ricevere una sorpresa come la maggior parte del gruppo gieffino. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi.

FABIO TESTI: VITTIMA PREFERITA DEGLI SCHERZI NELLA CASA

Fabio Testi è diventato una delle nuove vittime degli scherzi al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver snobbato Antonella Elia per il ruolo della bond girl, ha ricevuto una vendetta con i fiocchi da parte della biondina. La gelosia è scattata nell’immediato, soprattutto perché l’attore ha preferito Fernanda Lessa come sua partner, ovvero la nota rivale della showgirl. Il tutto per una questione di bellezza: agli occhi dell’artista, la Elia non era adatta al ruolo per via della bellezza della modella, di sicuro superiore alla sua. A distanza di qualche ora, Antonella ha deciso di usare la schiuma da barba e ricoprire il volto dell’attore. Il tutto mentre entrambi si trovavano in confessionale. Questa volta però Testi non si è lasciato andare in invettive colorite, ma anzi si è complimentato con la sua carnefice. “È stato talmente fatto bene che mi è piaciuto”, ha detto, “posso dirti brava? Rispetto la classe”. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi.

