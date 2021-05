Fabio Testi innamorato di una sessuologa di 34 anni/ “Ha voluto toccare con mano..”

Un uomo come Fabio Testi non ha bisogno di chiedere mai nemmeno adesso che si avvicina alla soglia degli 80 anni e la prova sta nel fatto che fino a qualche tempo fa era in compagnia di una bella violinista, Lisa Agnelli, di anni 30, e adesso posa per il settimanale Diva e Donna con una sessuologa di 34 anni. In effetti si tratta di una donna più “matura” rispetto alla sua precedente fiamma ma non possiamo fare a meno di notare che tra i due ci sono 45 anni di differenza. Raggiunto dal settimanale Nuovo, l’attore ha raccontato com’è nato il feeling tra di loro parlando addirittura del fatto che l’attore si è presentato ad una visita medica e poi tutto è subito degenerato: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia.. sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro” poi la rivelazione: “Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”.

Fabio Testi vs fabbrica fertilizzanti/ “Puzza nauseabonda, mia nuora incinta svenuta”

Fabio Testi innamorato di una sessuologa di 34 anni, ecco come è nata la loro liason

Sembra che la storia tra i due non sia nata in queste ultime settimana ma che vada avanti già da qualche mese. Profetiche sono state le parole che Fabio Testi ha pronunciato proprio raccontandosi a Oggi è un altro giorno intervistato a marzo 2021 e rivelando di essere ancora da solo ma di avere per le mani già una nuova fiamma o presunta tale: “Ora sono single, però ho una musa segreta che cerco di tenervi nascosta, perché altrimenti voi con il vostro gossip mi rovinate la piazza”. A questo punto è logico pensare che probabilmente stava già frequentando la giovane sessuologa quando è stato ospite su Rai1.

LEGGI ANCHE:

FABIO TESTI/ “Una volta una ragazza mi ha chiesto un figlio, seno rifatto? Si vede!”Edwige Fenech, figlio Edwin è di Fabio Testi?/ Dal flirt alla presunta paternità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA