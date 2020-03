Fabio Testi Jr/ “La mia vita a Shanghai col Coronavirus” (Live Non è la D’Urso)

Fabio Testi Jr, in attesa di riabbracciare il padre, si collega in diretta con Barbara D’Urso a “Live Non è la D’Urso” su Canale 5 per raccontare la situazione a Shanghai. Il figlio dell’attore infatti lavora da anni in Cina, dove è scoppiata l’epidemia del Coronavirus che è arrivata anche in Italia, dove i contagi stanno aumentando giorno dopo giorno. Nei giorni scorsi ha avuto modo di rassicurare il padre con un videomessaggio recapitato dal Grande Fratello Vip 2020, ora invece avrà modo di spiegare in maniera più approfondita come sta vivendo l’emergenza in Cina. Fabio Testi tra l’altro si è dimostrato il concorrente maggiormente preoccupato dal Coronavirus, di cui ha parlato Alfonso Signorini all’interno della Casa. Il figlio, che si è mostrato con la compagna al suo fianco, ha quindi rassicurato il padre raccontandogli che è rimasto rinchiuso in casa per un mese, proprio come dettato dalle autorità governative cinesi per contenere la diffusione del Coronavirus.

FIGLIO FABIO TESTI A SHANGHAI: IL TIMORE DEL PADRE PER IL CORONAVIRUS

Ma il figlio di Fabio Testi ha raccontato al padre che ora la situazione è migliorata a Shanghai. Infatti si è mostrato nel videomessaggio all’esterno di un locale ed era sorridente. Un bel modo per trasmettere un messaggio positivo al padre che era in pensiero per lui. E infatti l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime vedendo il figlio. Peraltro, non era sereno senza notizie del figlio. Anche se hanno dei periodi in cui non si vedono per mesi, non poterlo sentire lo ha fatto stare male. Anche per questo Fabio Testi ha chiesto al pubblico a casa di eliminarlo alla prossima nomination. Chissà se il collegamento con Barbara D’Urso di oggi gli verrà mostrato nella prossima puntata del reality. Potrebbe senza dubbio rappresentare un altro motivo di rassicurazione per lui. I racconti degli altri concorrenti entrati dopo all’interno della Casa non lo hanno aiutato, ma le parole di Fabio Testi Jr, che ha vissuto l’emergenza Coronavirus da Shanghai, quindi dalla Cina epicentro del problema, può rendere meglio l’idea.

