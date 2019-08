Fabio Testi/ “Lisa Agnelli? La mia rivincita. Non ho trovato donne pronte a…”

47 anni di differenza e non sentirli così come il peso di due divorzi che si lascia alle spalle, Fabio Testi ha ritrovato l’amore, l’interesse e la sintonia “mentale” e la fortunata è la bella Lisa Agnelli. I due sono stati immortalati insieme dai paparazzi di Diva e Donna ormai mesi fa ma oggi è lui a presentarla ufficialmente dalle pagine del settimanale Chi. Lui 77 anni e lei 30, lui grande attore e lei musicista (precisamente violinista), lui due divorzi alle spalle e tanti flirt con delle vere e proprie star del cinema e lei una bella e timida ragazza della provincia veronese, ma qualcosa in comune l’hanno trovata visto che da mesi ormai sono complici, amanti e innamorati. Lo stesso racconta del suo rapporto con lei senza sentire il peso dell’età, anzi, visto che ad avvicinarli è stata proprio l’arte e l’amore per essa.

FABIO TESTI TRA VITA SESSUALE E DIVORZI

Tutto è successo per caso. Fabio Testi racconta: “Stavo girando l’Italia con uno spettacolo, mi mancava il violino. Ad un concerto di un amico comune ci siamo seduti accanto e ho scoperto che era una violinista, è stato un caso. Tra noi c’è un rapporto di affetto e di stima“. Da allora non si sono più lasciati o quasi. In passato Fabio Testi ha già scelto la donna sbagliata per ben due volte ma lui stesso sembra chiamarsi fuori dal “problema” ammettendo di essere un uomo pronto a fare il marito e di “aver trovato donne che non erano pronte a fare le mogli”, ne saranno felici le loro ex sentendolo parlare ma, alla fine, riesce a parlare anche della sua vita sessuale ammettendo che il “suo viagra sono le donne e che la natura lo aiuta ancora”. Ne sarà felice la bella Lisa Agnelli che ha preso posto al suo fianco e che lo ha trovato sulla sua strada “al momento giusto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA