Fabio Testi/ “Non mi pento di nessun film fatto, De Sica e Bassani litigarono per me”

Usciva 50 anni fa Il giardino dei Finzi Contini, film che vinse l’Oscar come miglior film straniero di quell’anno, e che consacrò Fabio Testi. L’attore di Peschiera del Garda, che ad agosto spegnerà le 81 candeline, si è infatti fatto conoscere proprio grazie a quella pellicola, svestendo di fatto i panni da cowboy. Numerosi gli aneddoti dietro a quel film di Vittorio De Sica, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani, a cominciare dai litigi proprio fra i due: “Giorgio Bassani – racconta oggi Fabio Testi ai microfoni de Il Giorno – l’autore del romanzo da cui il film è tratto, non mi vedeva nella parte. Insomma, non mi voleva proprio”.

“Voleva un attore più intellettuale – ha proseguito Fabio Testi – qualcuno con gli occhiali da vista: De Sica aveva capito che invece serviva una presenza fisica per l’amante di Micòl, interpretata da Dominque Sanda. Dovette difendermi a spada tratta, contro l’autore del libro e lo scetticismo dei produttori”. E ancora: “All’inizio Bassani lavorava insieme agli sceneggiatori. Ma non si trovavano mai d’accordo. E il conflitto maggiore forse cadde sul mio personaggio, sul fatto che la relazione con Micòl nel film diventava più chiara, più esplicita, mentre nel romanzo non lo era. Alla fine Bassani volle togliere la sua firma, il suo nome dai titoli di coda del film”.

FABIO TESTI: “OGGI HO LASCIATO ROMA, VIVO ALL’ARIA APERTA”

Alla fine, litigi a parte, il film fu un enorme successo, e permise a Fabio Testi di vincere il Globo d’oro come miglior attore emergente: “Esatto. E poi, dato che il film ha vinto l’Orso d’oro a Berlino, e l’Oscar per il miglior film straniero, di colpo non ero più il signor nessuno con gli stivali da cowboy, ma quello che aveva interpretato Il giardino dei Finzi Contini. Poi ho fatto tanti film – ha proseguito – l’importante è amare con Romy Schneider, per esempio, che considero uno di quelli più importanti. Ma certo in quel momento mi è cambiata la vita. Ho potuto alternare film di qualità e film di cassetta: gli ultimi mi hanno permesso di comprare una casa a Roma, e non mi pento di nessuno dei film che ho fatto”.

Oggi Fabio Testi ha abbandonato la scena, recentemente lo abbiamo visto al Grande Fratello Vip, ma la sua vita è decisamente tranquilla, e rilassata, lontana dai riflettori che si accendevano su di lui fino a poco tempo fa: “Ho lasciato Roma, vivo nell’entroterra veneto. Ho il mio orto, i miei cani, tre collie e un pastore australiano; ho i miei cavalli. Mi piace stare all’aria aperta”.



