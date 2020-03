Fabio Testi single?/ La D’Urso lo smaschera e sul flirt con Adriana Volpe…

Fabio Testi ospite di “Live – Non è la D’Urso” di Barbara D’Urso parla della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 2020. Non solo, l’attore rivela “sono single”, ma Carmelita incalza “sei single o no?”. L’attore allora replica: “sono singolissimo, molto single” con la conduttrice che lo stuzzica dicendo “bello single quindi puoi anche corteggiarmi”. Alle avances della D’Urso, un Testi sornione risponde “adesso non esageriamo” con Carmelita che ridendo gli dice “non sei single, ti ho fregato!”. Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso si parla anche di un ipotetico flirt tra l’attore sex symbol e Adriana Volpe, sua ex coinquilina nella casa del GF VIP 4. Stando a quanto trapelato dal settimanale Nuovo, Adriana e Fabio avrebbero avuto un flirt in passato in una discoteca. Ecco quanto si legge sul settimanale: “clamorose rivelazioni: il manager dei vip Chiesa Soprani ricorda “anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel priveè lei stava in braccia a lui e…”. Dove sta la verità?

Fabio Testi sul flirt con Adriana Volpe: “non mi sembra bello pubblicare una nostra foto insieme”

Fabio Testi in collegamento video dalla propria casa si è pronunciato in merito al presunto flirt con Adriana Volpe dicendo: “l’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata, che ha una figlia, vero o giusto che sia, non mi sembra bello pubblicare che abbia avuto una storia di 30 anni fa. Pubblicare la mia fotografia insieme a lei, che ha una figlia e un marito”. Non solo l’attore, visibilmente imbarazzato, ha precisato: “si, sto parlando di Adriana Volpe, non volevo sottolineare ulteriormente questo fatto. Parliamo di 25-30 anni fa, ora non ricordo”. Poi l’attore non si tira indietro nel sottolineare: “comunque sia, però, è di poco gusto per chi l’ha detto. Anche perché ora la figlia vedrà la propria madre fotografata con un altro uomo sulla copertina di un giornale…Vero o falso che sia ma non mi piace. Non credo che a sua figlia faccia piacere legata ad un altro uomo, anche se è successo tanto tempo fa. Dimentichiamolo no?”



