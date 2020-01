Fabio Testi “sono single”/ Non è più fidanzato con Lisa? (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi è tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2020. Testi ha la fama di donnaiolo, tanto che lo stesso signorini ci tiene ad elencare tutte le sue conquiste più famose dello spettacolo. Ora però è tutto cambiato e il nome di chi gli ha svoltato la vita è Lisa Agnelli, un’artista che ha ben 47 anni in meno di lui. Come ha spiegato nel suo video di presentazione mandato in onda prima di entrare nella casa, Lisa si è presa cura di lui e dei suoi figli dopo il divorzio da Lola Navarro. È diventata una persona fondamentale nella sua vita. Signorini ha provato a provocare Fabio, chiedendogli di fare faville nella casa, tanto che Wanda Nara gli chiede in che situazione sentimentale si trova adesso. La sua risposta lascia tutti un po’ sorpresi: “Sono single”. Come la penserà Lisa visto la fama da donnaiolo che si ritrova il suo Fabio?

Fabio Testi: finito l’amore con Lisa?

Lisa Agnelli è la donna che ha fatto perdere la testa a Fabio Testi, facendo quasi cadere la sua fama di donnaiolo. Fino a quest’estate e secondo quanto dichiarato anche dallo stesso Testi, la loro relazione procede ancora a gonfie vele anche se tra di loro ci sono quasi 47 anni di differenza. Il loro primo incontro risale a quando lavoravano su un progetto comune che mette insieme la musica e le parole. Il suo ingresso nella casa potrebbe cambiare le carte in regola e far ritornare a galla il suo lato donnaiolo? Ma la domanda principale è: lui e Lisa si sono lasciati?

© RIPRODUZIONE RISERVATA