Fabio Testi squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Il web: “istiga alla violenza”

Fabio Testi squalificato dal Grande Fratello Vip 2020? L’attore è finito nel mirino del popolo del web dopo una frase pronunciata nel corso di una discussione tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Nelle scorse ore, tra l’ex cavaliere del trono over e l’ex tronista è scoppiata una lite molto infuocata. Fabio Testi, desideroso di raccogliere i compagni per pregare per tutte le persone che stanno soffrendo per il coronavirus, ha cercato di placare gli animi riportando la pace tra i due. Di fronte, però, all’atteggiamento di Sossio e Teresanna, decisi a non mettere fine alla discussione, Fabio Testi si è lasciato andare alla seguente frase. “ Dalle due ceffoni o lei a te e la fate finita! ”, ha detto l’attore. Una frase che non è passata inosservata al punto che sul web si è scatenata una vera bufera.

FABIO TESTI SQUALIFICATO DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020? IL WEB ATTACCA L’ATTORE

La frase pronunciata da Fabio Testi ha fatto infuriare il popolo del web che, a gran voce, sta chiedendo la squalifica dell’attore per istigazione alla violenza. “Fabio Testi va squalificato, incita alla violenza verso una donna con rabbia”, ha commentato un utente. Ma non finisce qui perchè altri aggiungono: “Squalificate Fabio Testi che già se ne voleva andare da tempo!”, “Comunque anche Sossio ha confermato che Fabio Testi gli ha suggerito di dare due ceffoni a Teresanna”, aggiungono altri utenti che chiedono provvedimenti disciplinari per Testi. Dall’altra parte, tuttavia, c’è anche chi difende Testi, convinto che la frase dell’attore sia stato un modo per mettere fine alla discussione. Alfonso Signorini, dunque, accoglierà la richiesta del pubblico o chiederà spiegazioni all’attore senza punire Testi?



