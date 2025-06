Fabio Testi ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale stronca l'Isola dei Famosi: "Era solo gossip, io credevo fosse sopravvivenza"

È stato uno dei concorrenti della primissima edizione dell’Isola dei Famosi, ma oggi Fabio Testi critica quell’avventura televisiva e, in particolare, il programma stesso. Uno show al quale, al tempo, deciso di partecipare per curiosità, per affrontare un’avventura diversa, fatta di sacrificio e sopravvivenza, caratteristiche che, tuttavia, Testi pare non abbia ritrovato.

È quanto lui stesso ha infatti ammesso in un’intervista rilasciata a Repubblica, nella quale ha spiegato di aver accettato perché curioso del meccanismo: “Feci la prima edizione dell’Isola dei Famosi pensando fosse una gara di sopravvivenza. Era solo gossip. Ma volevo capire quel meccanismo”, ha raccontato l’attore, che negli anni ha tuttavia partecipato anche ad altri ben noti reality, come il Grande Fratello (e anche la sua versione spagnola).

Dopo anni di televisione, negli ultimi tempi Fabio Testi ha deciso di prendere una strada differente, dedicandosi alla sua terra e alla poesia, che legge anche in tour. Una scelta apprezzata anche da molti suoi storici fan, che lo fermano spesso per dirgli: “Fabio sei un uomo vero, dici cose giuste, non ti sei mai fatto influenzare”. Una scelta che l’attore ha così motivato: “Non mi sono mai piegato alle stron*ate, alle cose leggere, a quelle contro i miei principi.” La professione è sì una parte fondamentale della sua vita ma mai quella che la predomina: “Non mi lascio alienare dalla professione.”, ha infatti tenuto a precisare Testi, che ha vissuto una vita molto piena sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Oggi è felice e sereno al fianco della sua compagna Sunny, che è già apparsa in TV in alcune occasioni durante le interviste fatte all’attore (l’ultima a La Volta Buona di Caterina Balivo).