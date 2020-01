Fabio Testi/ Un latin lover in difficoltà… prossimo in nomination? (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi non è riuscito a dimostrare le sue doti da latin lover: in questi giorni il Gf Vip 4 si è animato grazie a nuove sfide che hanno spinto i concorrenti ad un confronto su diverse scenette. Una fra queste la prova seduzione, che ha visto l’attore tentare la sorte con Adriana Volpe per sconfiggere il rivale Gianluca Irpino. Peccato che la vittoria non sia stata assegnata a Testi, forse persino dispiaciuto di non essere capitato in coppia con la ‘sua’ Carlotta Maggiorana. Dopo essersi presentato come medico, o meglio ginecologo, Fabio ha tentato di dire qualche parola durante le pause respiro della conduttrice. “Sento una certa fiatella”, ha detto Adriana dopo alcuni discorsi su una fantomatica app, dando modo così all’attore di proporle di andare a cena insieme. “Senza cipolla, senza aglio”, ha aggiunto, negando poi di farsi idee strane sull’invito accettato. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi e Adriana Volpe.

FABIO TESTI: NOMINATION EVITATA ANCORA UNA VOLTA

Fabio Testi è ancora nell’ombra ed appare sempre più strano che sia riuscito ancora ad evitare la nomination al Grande Fratello Vip 4. Non è escluso che agli occhi degli altri concorrenti, l’attore non risulti una minaccia da eliminare al più presto. In molti però lamentano la sua mancata partecipazione nella Casa e forse la fortuna di Testi è di non ricevere il voto delle donne. Almeno per ora. Il problema però si ripresenterà presto, soprattutto nel momento stesso in cui il gruppetto riuscirà ad eliminare gli elementi scomodi. A quel punto Testi diventerà una delle pedine sacrificabili. Purtroppo per ora i discorsi dell’attore riguardano per lo più la cucina. Dopo essere riuscito a spodestare per un pasto Rita Rusic, Fabio è tornato a parlare di cibo con Antonio Zequila. “Vuole le tue carni”, ha detto quest’ultimo alla Rusic, subito dopo che l’artista aveva raggiunto la cucina. “La farà piena di cipolla… chi la mangia?”, ha ribattuto l’imprenditrice. “Altrimenti si offende”, ha commentato subito Er Mutanda. Un breve dialogo che per ora rimarrà sconosciuto al diretto interessato.

